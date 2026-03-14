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Atlético de Madrid x Getafe: horário, onde assistir e prováveis escalações

Atlético tenta seguir no G3 do Espanhol; Getafe busca manter bom momento na reta final da competição pela 28ª rodada da La Liga

Atlético de Madrid: Equipe recebe o Getafe pela 28ª rodada da La Liga

Atlético de Madrid: Equipe recebe o Getafe pela 28ª rodada da La Liga

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Freelancer

Publicado em 14 de março de 2026 às 05h00.

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Atlético de Madrid e Getafe se enfrentam neste sábado, 14, às 12h15 de Brasília, no Riyadh Air Metropolitano, pela 28ª rodada de La Liga. O time de Diego Simeone abre a rodada na 3ª colocação enquanto o Getafe aparece em 9º lugar.

Como chega o Atlético de Madrid?

O Atlético de Madrid chega para o confronto ocupando a 3ª colocação de La Liga, com 54 pontos após 27 partidas. Na última rodada do Campeonato Espanhol, a equipe venceu a Real Sociedad por 3 a 2, resultado que manteve o time na disputa pelas primeiras posições da tabela.

No meio de semana, os colchoneros também tiveram compromisso pela Champions League e venceram o Tottenham por 5 a 2, no Metropolitano, no jogo de ida das oitavas de final da competição europeia. Com a vitória na Champions e a sequência positiva em La Liga, o time madrilenho chega ao duelo contra o Getafe em um bom momento da temporada, acumulando cinco triunfos nos últimos seis jogos somando todas as competições.

Como chega o Getafe?

O Getafe também vem de vitória sobre o Real Betis por 2 a 0 na rodada passada, em casa. Antes disso, a equipe já havia surpreendido ao bater o Real Madrid por 1 a 0 em pleno Santiago Bernabéu, mostrando evolução do time nas últimas semanas de La Liga. A equipe ocupa a 9ª posição com 35 pontos.

Onde assistir a Atlético de Madrid x Getafe?

A partida terá transmissão ao vivo no Brasil pelo Disney+.

Que horas é o jogo Atlético de Madrid x Getafe?

O jogo acontece hoje, às 12h15, em Riyadh Air Metropolitano, pela 28ª rodada de La Liga.

Prováveis escalações

Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)
Oblak; Molina, Giménez, Lenglet e Ruggeri; Simeone, Koke, Nicolás González e Álex Baena; Correa e Sorloth

Getafe (Técnico: José Bordalas)
Soria; Duarte, Djené, Abqar; Iglesias, Milla, Arambarri, Bernat e Rico; Satriano e Luis Vázquez.

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