Veja a lista dos clubes que mais faturaram com premiações no Brasil em 2026

Os primeiros meses da temporada já movimentaram cifras importantes no futebol brasileiro. Ainda em março, temos alguns clubes que já arrecadaram milhões com premiações em competições disputadas em 2026, considerando torneios estaduais e organizados por CBF, Conmebol e FIFA.

Segundo cifras já divulgadas e apurações do Gato Mestre, do ge, a primeira parcial do ranking coloca o Flamengo na liderança, com R$ 29,6 milhões acumulados em premiações. O valor é resultado da participação do clube em três decisões logo no início da temporada, incluindo campanhas na Supercopa do Brasil, na Recopa Sul-Americana e no Campeonato Carioca, além da classificação para a quinta fase da Copa do Brasil.

O ranking ainda não considera valores de premiação da Libertadores e da Copa Sul-Americana, pois a Conmebol não havia divulgado oficialmente as cifras das competições no momento do levantamento.

Ranking de premiações do futebol brasileiro em 2026

Confira os cinco clubes que mais faturaram com premiações na temporada até agora:

Flamengo – R$ 29,6 milhões Fluminense – R$ 14,5 milhões Corinthians – cerca de R$ 13,9 milhões Madureira – R$ 8,7 milhões Vasco – R$ 8,5 milhões

Por que o Flamengo lidera o ranking

O Mengão aparece na ponta principalmente por ter disputado decisões importantes já nos primeiros meses do ano. A equipe foi vice-campeã da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana e também participou da campanha do Campeonato Carioca, além de garantir premiações relacionadas à Copa do Brasil.

A presença constante em fases decisivas das competições tem sido um dos fatores que mais impactam o volume de receitas por premiação no futebol brasileiro.

Surpresa no ranking de premiações

Um dos destaques da lista é a presença do Madureira entre os cinco primeiros colocados. O clube carioca acumulou R$ 8,7 milhões, valor impulsionado pela classificação à terceira fase da Copa do Brasil (R$ 2.180.000) e pela campanha até a semifinal do Campeonato Carioca (R$ 6.500.000).

A participação em fases avançadas de competições eliminatórias costuma gerar premiações relevantes mesmo para equipes de menor orçamento.

Ranking ainda deve mudar ao longo da temporada

A tendência é que os valores aumentem significativamente ao longo de 2026, principalmente com o avanço das competições nacionais e continentais. Torneios como Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro concentram as maiores premiações do calendário e costumam alterar o ranking financeiro durante a temporada.

Nos últimos anos, campanhas no torneio continental e Mundial de Clubes foram decisivas para que clubes brasileiros ultrapassassem a marca de R$ 300 milhões em premiações em uma única temporada, reforçando o impacto esportivo e financeiro desses torneios.

Como foi o ranking de premiações em 2025

Na temporada passada, a disputa pela liderança das premiações no futebol brasileiro foi definida apenas na reta final do calendário. Flamengo e Fluminense protagonizaram a disputa pelo topo do ranking ao longo de 2025.

O Flamengo terminou o ano na primeira posição, impulsionado pelo título da Libertadores, que elevou o total recebido pelo clube para R$ 376 milhões em premiações. O tricolor das laranjeiras ficou logo atrás, com R$ 374 milhões, valor ampliado pela campanha na Copa do Mundo de Clubes.

O Palmeiras apareceu na terceira posição do ranking, com R$ 322 milhões acumulados ao longo da temporada. Botafogo, com R$ 200 milhões, e Corinthians, com R$ 115 milhões, completaram o top 5 de clubes brasileiros que ultrapassaram a marca de R$ 100 milhões em premiações em 2025.