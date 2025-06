Paramount anuncia saída da transmissão da Libertadores e Sul-Americana para 2027-2030

A Paramount anunciou que não renovará os direitos de transmissão da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana para o ciclo 2027-2030, sinalizando uma estratégia de saída gradual da América Latina, especialmente do Brasil e de outros países da região.

A decisão ocorre após um período em que a empresa enfrentou dificuldades para obter retorno financeiro satisfatório, apesar de manter contratos importantes até 2026.

O impacto financeiro para a Conmebol e a Paramount

No ciclo atual (2023-2026), a Conmebol arrecadou cerca de US$ 1,52 bilhão (aproximadamente R$ 7,8 bilhões) com a venda dos direitos da Libertadores e Sul-Americana, um aumento de US$ 350 milhões (R$ 1,8 bilhão) em relação ao ciclo anterior.

A Paramount detinha parte desses direitos, incluindo a transmissão em TV aberta para países de língua espanhola na América do Sul, como Argentina (Telefe) e Chile (Chilevisión), além do Brasil via Paramount+ no streaming e TV paga.

Apesar do faturamento expressivo da Conmebol, a Paramount enfrentou prejuízos em vários mercados latino-americanos, conseguindo retorno financeiro adequado apenas no Brasil e na Argentina.

Em outros países, a baixa receita não compensava os custos da operação. A empresa chegou a tentar vender suas emissoras de TV aberta na região, buscando valores mínimos na casa dos US$ 80 milhões por canal, mas as negociações ainda não avançaram substancialmente, especialmente no Chile.

Reestruturando estratégias globais e a saída da América Latina

Além disso, a Paramount avaliou a possibilidade de rescindir antecipadamente o contrato da Libertadores, mas desistiu devido a uma multa estimada em cerca de US$ 50 milhões (R$ 270 milhões), valor semelhante ao pago pela Globo em 2021 quando quebrou um acordo durante a pandemia.

Assim, a empresa deve cumprir o contrato vigente até 2026, mas já sinaliza que não participará da próxima licitação dos direitos para o ciclo seguinte.

No Brasil, a Paramount+ investiu em uma equipe de transmissão renomada, com nomes como Nivaldo Prieto, Paulo Vinícius Coelho (PVC) e Alê Xavier, além de garantir exclusividade na transmissão de 76 jogos da Libertadores e 78 da Sul-Americana em 2025, ampliando sua presença no streaming esportivo.

A saída da Paramount e os próximos passos

Esse movimento da Paramount reflete um reposicionamento estratégico global, em que a empresa, adquirida pela Skydance Media em 2024, busca concentrar investimentos em mercados mais rentáveis, abandonando operações deficitárias, como as da América Latina.

Resta agora aguardar quem serão os interessados para comprar os direitos da Libertadores e Sul-Americana a partir de 2027, alterando o cenário das transmissões esportivas na região.