Creator economy pauta celebração do Dia do Mídia no Rio

A creator economy foi o tema central da edição 2026 do Dia do Mídia no Rio de Janeiro. Realizado nesta terça-feira (9), no Circo Voador, o encontro promovido pelo Grupo de Profissionais de Mídia do Rio de Janeiro (GMRJ) reuniu representantes de agências, veículos, anunciantes e plataformas para discutir as mudanças que vêm transformando o ecossistema da comunicação.

Com o conceito “Cria do Rio – A Festa”, a edição deste ano buscou unir duas forças que ajudam a explicar o momento atual do mercado: a potência criativa carioca e o crescimento da economia dos criadores, modelo baseado na produção de conteúdo, formação de comunidades e construção de conexões mais diretas entre marcas e audiências.

A escolha do tema reflete uma transformação que já faz parte da rotina da indústria. Nos últimos anos, criadores de conteúdo passaram a ocupar um espaço cada vez mais relevante na distribuição de informação, no entretenimento e na influência sobre decisões de consumo.

Ao mesmo tempo, empresas e veículos têm buscado novas formas de dialogar com públicos que transitam por diferentes plataformas digitais e valorizam conteúdos percebidos como mais autênticos e próximos de suas realidades.

Foi a partir dessa leitura que surgiu o conceito da edição. A palavra “cria”, associada ao pertencimento e à identidade local, serviu como ponto de partida para uma reflexão mais ampla sobre autoria, influência e relevância cultural em um ambiente de mídia cada vez mais descentralizado.

“Queremos celebrar a potência criativa do Rio, mas também promover uma conversa sobre como a mídia vem sendo transformada por criadores, novas dinâmicas de influência e formas mais autênticas de conexão com as audiências”, afirmou Antonio Jorge Pinheiro, presidente do GMRJ.

“Cria do Rio – A Festa”: evento celebrou a potência criativa carioca

Criado em 1972, o Grupo de Profissionais de Mídia do Rio de Janeiro é uma das entidades mais tradicionais do setor. Fundado originalmente com o nome Clube dos Mídias – Rio, o grupo surgiu com o objetivo de promover a integração e o desenvolvimento dos profissionais de mídia no estado.

Ao longo de mais de cinco décadas, consolidou-se como um espaço de debate sobre tendências, inovação e os desafios da atividade, reunindo representantes de diferentes áreas da cadeia da comunicação.

A identidade visual da edição também dialogou com o tema escolhido. Inspirado no movimento conhecido como Brazilcore, o projeto incorporou cores vibrantes, referências urbanas e elementos do imaginário popular brasileiro, reforçando a relação entre cultura, criatividade e comunicação.

Mais do que uma celebração da data, o encontro destacou o avanço de um modelo em que influência, comunidade e produção de conteúdo se tornaram ativos estratégicos para marcas, plataformas e profissionais de mídia.