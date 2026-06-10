O zagueiro de R$ 250 milhões que colocou o Uzbequistão no mapa do futebol mundial

A classificação histórica do Uzbequistão para a Copa do Mundo de 2026 tem diversos protagonistas, mas poucos simbolizam tão bem o crescimento do futebol local quanto Abdukodir Khusanov. Aos 22 anos, o zagueiro se transformou em um dos atletas mais conhecidos do país após uma trajetória que o levou dos gramados da Ásia Central ao elenco do Manchester City.

A ascensão foi rápida. Revelado pelo Bunyodkor, um dos principais clubes uzbeques, Khusanov chamou atenção pela força física e velocidade. O desempenho abriu as portas para o futebol europeu, onde passou pelo Lens, da França, antes de despertar o interesse de um dos clubes mais poderosos do planeta.

Investimento milionário de um dos maiores times do mundo

O Manchester City desembolsou cerca de R$ 250 milhões para contratar o defensor. O valor fez dele uma das maiores negociações da história envolvendo um jogador da Ásia Central e colocou ainda mais holofotes sobre sua carreira.

Família com tradição futebolística

Khusanov nasceu em uma família profundamente ligada ao futebol. Seu pai, Khikmatdjon Khoshimov, foi volante da seleção do Uzbequistão e construiu toda a carreira na liga nacional, onde atuou por 14 temporadas. Entre as marcas que deixou está um gol pela equipe nacional em um amistoso disputado em 2007.

Os primeiros passos de Khusanov no esporte também carregam uma curiosa conexão com o futebol brasileiro. Levado pelo pai às categorias de base do Bunyodkor, ele cresceu em um clube que ganhou projeção internacional nos anos 2000 após contratar os pentacampeões mundiais Rivaldo e Luiz Felipe Scolari. Segundo Sergey Chigodaev, seu primeiro treinador, o futuro defensor já se destacava aos sete anos pela velocidade acima da média, chegando a correr mais do que garotos dois ou três anos mais velhos. Na semana da Copa do Mundo, EUA registram segunda primavera mais quente em 132 anos "Ele tem talento, trabalha duro, é disciplinado e recebeu uma ótima educação. Tudo o que eu pedia para fazer em campo, ele executava sem questionar. Nunca discutiu e sempre foi muito humilde. Ao mesmo tempo, quando entra em campo, não se entrega para ninguém", afirmou Chigodaev em entrevista ao site do Manchester City. As credenciais de Khusanov também impressionam nomes históricos do futebol mundial. Atual treinador da seleção uzbeque, o ex-zagueiro italiano Fabio Cannavaro não esconde a admiração pelo defensor. Ao ser questionado sobre qual jogador poderia surpreender na Copa do Mundo, respondeu de forma imediata: "Khusanov. É um zagueiro central como eu fui, muito forte e que ainda tem enorme margem para evoluir". Khusanov durante treino do Manchester City (Oli Scarff/AFP)

Ídolo nacional

Enquanto crescia na Europa, Khusanov se tornava uma celebridade em casa. O defensor passou a ser tratado como referência para uma geração de jovens jogadores que sonha em alcançar as principais ligas do mundo.

A popularidade aumentou ainda mais com a campanha da seleção do Uzbequistão nas Eliminatórias Asiáticas. O país garantiu pela primeira vez uma vaga em uma Copa do Mundo, um marco histórico para uma nação que há décadas tenta se consolidar no cenário internacional.

Nas ruas da capital Tashkent e em outras cidades do país, a imagem do zagueiro aparece em campanhas publicitárias, reportagens e redes sociais.

O nível de popularidade do zagueiro já se aproxima do de Cristiano Ronaldo, ídolo estrangeiro mais admirado pelos torcedores do Uzbequistão. O destino dos dois, inclusive, pode se esbarrar na Copa do Mundo, que começa na próxima quinta-feira, 11. Portugal será o segundo adversário da seleção uzbeque no Grupo K, em partida marcada para o dia 23, às 14h (horário de Brasília).

Antes disso, a equipe estreia diante da Colômbia, no dia 17, às 23h (horário de Brasília), e encerra a fase de grupos contra a República Democrática do Congo, no dia 27, às 20h30.