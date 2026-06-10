O zagueiro de R$ 250 milhões que colocou o Uzbequistão no mapa do futebol mundial

Khusanov: Jovem defensor ganhou status de celebridade em seu país após chamar a atenção de Pep Guardiola e alcançar a elite do futebol europeu (Imago/Sebastian Frej)
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Publicado em 10 de junho de 2026 às 09h49.
A classificação histórica do Uzbequistão para a Copa do Mundo de 2026 tem diversos protagonistas, mas poucos simbolizam tão bem o crescimento do futebol local quanto Abdukodir Khusanov. Aos 22 anos, o zagueiro se transformou em um dos atletas mais conhecidos do país após uma trajetória que o levou dos gramados da Ásia Central ao elenco do Manchester City.
A ascensão foi rápida. Revelado pelo Bunyodkor, um dos principais clubes uzbeques, Khusanov chamou atenção pela força física e velocidade. O desempenho abriu as portas para o futebol europeu, onde passou pelo Lens, da França, antes de despertar o interesse de um dos clubes mais poderosos do planeta.
O Manchester City desembolsou cerca de R$ 250 milhões para contratar o defensor. O valor fez dele uma das maiores negociações da história envolvendo um jogador da Ásia Central e colocou ainda mais holofotes sobre sua carreira.
Enquanto crescia na Europa, Khusanov se tornava uma celebridade em casa. O defensor passou a ser tratado como referência para uma geração de jovens jogadores que sonha em alcançar as principais ligas do mundo.
A popularidade aumentou ainda mais com a campanha da seleção do Uzbequistão nas Eliminatórias Asiáticas. O país garantiu pela primeira vez uma vaga em uma Copa do Mundo, um marco histórico para uma nação que há décadas tenta se consolidar no cenário internacional.
Nas ruas da capital Tashkent e em outras cidades do país, a imagem do zagueiro aparece em campanhas publicitárias, reportagens e redes sociais.
O nível de popularidade do zagueiro já se aproxima do de Cristiano Ronaldo, ídolo estrangeiro mais admirado pelos torcedores do Uzbequistão. O destino dos dois, inclusive, pode se esbarrar na Copa do Mundo, que começa na próxima quinta-feira, 11. Portugal será o segundo adversário da seleção uzbeque no Grupo K, em partida marcada para o dia 23, às 14h (horário de Brasília).
Antes disso, a equipe estreia diante da Colômbia, no dia 17, às 23h (horário de Brasília), e encerra a fase de grupos contra a República Democrática do Congo, no dia 27, às 20h30.