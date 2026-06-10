Caffeine Army lança SuperCoffee Protein+ e cria categoria Smart Protein

A Caffeine Army apresentou na feira Naturaltech o SuperCoffee Protein+, produto que inaugura o que a marca chama de categoria Smart Protein no mercado brasileiro. O lançamento reúne proteína, fibras prebióticas e ingredientes funcionais numa formulação voltada para construção muscular, saúde intestinal, saciedade, foco e energia.

A empresa ficou conhecida por criar o segmento de Smart Energy com o SuperCoffee, produto que combina café com ingredientes funcionais e consolidou a marca como referência no setor. O SuperCoffee Protein+ aplica uma lógica semelhante à suplementação proteica.

18 ingredientes, cinco pilares

Os dois sabores do SuperCoffee Protein+ da Caffeine Army, Iced Cappuccino e Caramel Macchiato

A fórmula do produto tem 18 ingredientes, entre eles HMB, L-Leucina, L-Teanina, taurina, Coenzima Q10, vitamina K e vitaminas do complexo B, além das fibras prebióticas. Cada dose oferece 15g de proteína, 5,8g de fibras e 97 calorias, sem lactose.

"O consumidor não quer apenas mais proteína. Ele busca alternativas mais inteligentes, capazes de atender múltiplas necessidades sem tornar o cuidado com a saúde mais complexo. O SuperCoffee Protein+ nasce justamente dessa leitura", afirma Bruno Lima, fundador da Caffeine Army.

O produto foi desenvolvido para consumo gelado e pode ser usado como lanche funcional, complemento proteico diário ou quebra de jejum. Chega ao mercado em dois sabores, Iced Cappuccino e Caramel Macchiato.

Expansão de portfólio

O SuperCoffee Protein+ se soma a outros produtos da Caffeine Army fora do território original de Smart Energy. A marca já havia lançado o Morning Shot, voltado para imunidade e autocuidado funcional, e a Koala, linha focada em recuperação e qualidade do sono.

A combinação de proteína e fibras prebióticas na formulação também responde a um perfil específico de consumidor: pessoas que utilizam terapias à base de GLP-1, medicamentos que reduzem o apetite e elevam a demanda por estratégias nutricionais mais densas em proteína e fibra por dose.

"Assim como ajudamos a criar o mercado de Smart Energy, acreditamos que existe espaço para uma nova forma de pensar a suplementação proteica: mais completa, mais funcional e mais conectada às necessidades reais das pessoas", diz Lima.