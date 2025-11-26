Quando é o próximo jogo do Palmeiras no Brasileirão?

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira, 3, para enfrentar o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte. A partida marca mais um capítulo da reta final do Brasileirão 2025, agora com o time paulista em situação mais delicada na briga pelo título.

Na terça-feira, 25, o clube foi derrotado por 3 a 2 pelo Grêmio, em Porto Alegre, em jogo válido pela 36ª rodada da série A. A virada gaúcha afastou ainda mais o sonho alviverde de chegar ao topo da tabela.

O tropeço também deixou o caminho livre para o Flamengo, líder do campeonato. Com o empate nos acréscimos diante do Atlético-MG na mesma noite, o rubro-negro passou a depender apenas de si para levantar a taça — basta vencer o Ceará na quarta-feira, também dia 3, no Maracanã.

Veja tabela do Brasileirão atualizada