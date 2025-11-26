Esporte

Quando é o próximo jogo do Palmeiras no Brasileirão?

Na terça-feira, 25, o clube foi derrotado por 3 a 2 pelo Grêmio, em Porto Alegre

Palmeiras: time paulista jogou contra o Grêmio na última terça-feira, 25 (Facebook/Palmeiras/Reprodução)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 08h42.

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira, 3, para enfrentar o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte. A partida marca mais um capítulo da reta final do Brasileirão 2025, agora com o time paulista em situação mais delicada na briga pelo título.

Na terça-feira, 25, o clube foi derrotado por 3 a 2 pelo Grêmio, em Porto Alegre, em jogo válido pela 36ª rodada da série A. A virada gaúcha afastou ainda mais o sonho alviverde de chegar ao topo da tabela.

O tropeço também deixou o caminho livre para o Flamengo, líder do campeonato. Com o empate nos acréscimos diante do Atlético-MG na mesma noite, o rubro-negro passou a depender apenas de si para levantar a taça — basta vencer o Ceará na quarta-feira, também dia 3, no Maracanã.

Veja tabela do Brasileirão atualizada

PosClubePJVEDGPGCSG%
1Flamengo7536229574245069
2Palmeiras7036217860322864
3Cruzeiro68351911552252764
4Mirassol63351712658342460
5Botafogo58351610950321855
6Bahia5635168114743453
7Fluminense5535167124038252
8São Paulo4835139134040045
9Grêmio46361210144248-642
10Bragantino4535136164053-1342
11Corinthians4535129143842-442
12Atlético-MG45351112123840-242
13Vasco4235126175052-240
14Ceará4235119153235-340
15Internacional41351011144048-839
16Vitória3935912143248-1637
17Santos3835911153650-1436
18Fortaleza3434810163753-1633
19Juventude333596203364-3131
20Sport1735211222866-3816
