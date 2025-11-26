Veja resultado de Grêmio x Palmeiras pela 36ª rodada do Brasileirão 2025

Esporte

Clube paulista fica mais distante do título do campeonato

Com o sonho de se consagrar campeão o Brasileirão 2025 um pouco mais longe, o Palmeiras perdeu de virada a partida contra o Grêmio em Porto Alegre, válida pela 36ª rodada da Série A na última terça-feira, 25.

Apesar de não confirmar a vitória do clube carioca no campeonato nesta noite, a derrota do Palmeiras por 3 x 2 em Porto Alegre fez com que o Flamengo passe a depender apenas de si na próxima rodada, que acontece no Maracanã contra o Ceará, na próxima quarta-feira, 3.

O Flamengo, líder da tabela e mais próximo do título, conseguiu um empate nos acréscimos do segundo tempo do jogo, que aconteceu na Arena MRV, em Minas Gerais, contra o Atlético-MG.

Caso vença a partida, o clube carioca se consagra vencedor do campeonato, independente dos resultados dos outros times.

Veja tabela do Brasileirão atualizada

PosClubePJVEDGPGCSG%
1Flamengo7536229574245069
2Palmeiras7036217860322864
3Cruzeiro68351911552252764
4Mirassol63351712658342460
5Botafogo58351610950321855
6Bahia5635168114743453
7Fluminense5535167124038252
8São Paulo4835139134040045
9Grêmio46361210144248-642
10Bragantino4535136164053-1342
11Corinthians4535129143842-442
12Atlético-MG45351112123840-242
13Vasco4235126175052-240
14Ceará4235119153235-340
15Internacional41351011144048-839
16Vitória3935912143248-1637
17Santos3835911153650-1436
18Fortaleza3434810163753-1633
19Juventude333596203364-3131
20Sport1735211222866-3816
