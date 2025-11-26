Veja resultado de Grêmio x Palmeiras pela 36ª rodada do Brasileirão 2025

Com o sonho de se consagrar campeão o Brasileirão 2025 um pouco mais longe, o Palmeiras perdeu de virada a partida contra o Grêmio em Porto Alegre, válida pela 36ª rodada da Série A na última terça-feira, 25.

Apesar de não confirmar a vitória do clube carioca no campeonato nesta noite, a derrota do Palmeiras por 3 x 2 em Porto Alegre fez com que o Flamengo passe a depender apenas de si na próxima rodada, que acontece no Maracanã contra o Ceará, na próxima quarta-feira, 3.

O Flamengo, líder da tabela e mais próximo do título, conseguiu um empate nos acréscimos do segundo tempo do jogo, que aconteceu na Arena MRV, em Minas Gerais, contra o Atlético-MG.

Caso vença a partida, o clube carioca se consagra vencedor do campeonato, independente dos resultados dos outros times.

Veja tabela do Brasileirão atualizada