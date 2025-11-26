Veja resultado de Grêmio x Palmeiras pela 36ª rodada do Brasileirão 2025

Palmeiras: Clube paulista fica mais distante do título do campeonato (Pedro H. Tesch/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 07h02.
Com o sonho de se consagrar campeão o Brasileirão 2025 um pouco mais longe, o Palmeiras perdeu de virada a partida contra o Grêmio em Porto Alegre, válida pela 36ª rodada da Série A na última terça-feira, 25.
Apesar de não confirmar a vitória do clube carioca no campeonato nesta noite, a derrota do Palmeiras por 3 x 2 em Porto Alegre fez com que o Flamengo passe a depender apenas de si na próxima rodada, que acontece no Maracanã contra o Ceará, na próxima quarta-feira, 3.
O Flamengo, líder da tabela e mais próximo do título, conseguiu um empate nos acréscimos do segundo tempo do jogo, que aconteceu na Arena MRV, em Minas Gerais, contra o Atlético-MG.
Caso vença a partida, o clube carioca se consagra vencedor do campeonato, independente dos resultados dos outros times.
|Pos
|Clube
|P
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|%
|1
|Flamengo
|75
|36
|22
|9
|5
|74
|24
|50
|69
|2
|Palmeiras
|70
|36
|21
|7
|8
|60
|32
|28
|64
|3
|Cruzeiro
|68
|35
|19
|11
|5
|52
|25
|27
|64
|4
|Mirassol
|63
|35
|17
|12
|6
|58
|34
|24
|60
|5
|Botafogo
|58
|35
|16
|10
|9
|50
|32
|18
|55
|6
|Bahia
|56
|35
|16
|8
|11
|47
|43
|4
|53
|7
|Fluminense
|55
|35
|16
|7
|12
|40
|38
|2
|52
|8
|São Paulo
|48
|35
|13
|9
|13
|40
|40
|0
|45
|9
|Grêmio
|46
|36
|12
|10
|14
|42
|48
|-6
|42
|10
|Bragantino
|45
|35
|13
|6
|16
|40
|53
|-13
|42
|11
|Corinthians
|45
|35
|12
|9
|14
|38
|42
|-4
|42
|12
|Atlético-MG
|45
|35
|11
|12
|12
|38
|40
|-2
|42
|13
|Vasco
|42
|35
|12
|6
|17
|50
|52
|-2
|40
|14
|Ceará
|42
|35
|11
|9
|15
|32
|35
|-3
|40
|15
|Internacional
|41
|35
|10
|11
|14
|40
|48
|-8
|39
|16
|Vitória
|39
|35
|9
|12
|14
|32
|48
|-16
|37
|17
|Santos
|38
|35
|9
|11
|15
|36
|50
|-14
|36
|18
|Fortaleza
|34
|34
|8
|10
|16
|37
|53
|-16
|33
|19
|Juventude
|33
|35
|9
|6
|20
|33
|64
|-31
|31
|20
|Sport
|17
|35
|2
|11
|22
|28
|66
|-38
|16