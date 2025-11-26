Esporte

Flamengo empata, Palmeiras perde: como fica tabela do Brasileirão

Com 75 pontos, rubro-negro precisa de uma vitória para garantir o título; Palmeiras tropeça e Cruzeiro segue com chances remotas

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 06h40.

O Flamengo não conseguiu vencer o Campeonato Brasileiro de 2025 já na quarta-feira, 25. Jogando com time misto, o rubro-negro empatou por 1 a 1 com o Atlético Mineiro fora de casa e desperdiçou a chance de assegurar o nono título nacional com duas rodadas de antecedência.

O time mineiro saiu na frente e manteve a vantagem até os acréscimos, quando Bruno Henrique marcou o gol de empate aos 47 minutos do segundo tempo. O resultado levou o Flamengo aos 75 pontos, mas ainda sem abrir vantagem suficiente para definir a disputa.

Enquanto isso, o Palmeiras, que também corre atrás do título, perdeu por 3 a 2 para o Grêmio, mesmo após sair na frente. A derrota manteve o time paulista com 70 pontos, a cinco do líder.

Cruzeiro ainda respira

Com um jogo a menos, o Cruzeiro soma 68 pontos e permanece vivo na briga. Para ser campeão, precisa vencer os três compromissos restantes e torcer por tropeços consecutivos do Flamengo.

Veja a tabela do Brasileirão:

PosClubePJVEDGPGCSG%
1Flamengo7536229574245069
2Palmeiras7036217860322864
3Cruzeiro68351911552252764
4Mirassol63351712658342460
5Botafogo58351610950321855
6Bahia5635168114743453
7Fluminense5535167124038252
8São Paulo4835139134040045
9Grêmio46361210144248-642
10Bragantino4535136164053-1342
11Corinthians4535129143842-442
12Atlético-MG45351112123840-242
13Vasco4235126175052-240
14Ceará4235119153235-340
15Internacional41351011144048-839
16Vitória3935912143248-1637
17Santos3835911153650-1436
18Fortaleza3434810163753-1633
19Juventude333596203364-3131
20Sport1735211222866-3816
Acompanhe tudo sobre:EsportesBrasileirãoFutebol

