Flamengo empata, Palmeiras perde: como fica tabela do Brasileirão

O Flamengo não conseguiu vencer o Campeonato Brasileiro de 2025 já na quarta-feira, 25. Jogando com time misto, o rubro-negro empatou por 1 a 1 com o Atlético Mineiro fora de casa e desperdiçou a chance de assegurar o nono título nacional com duas rodadas de antecedência.

O time mineiro saiu na frente e manteve a vantagem até os acréscimos, quando Bruno Henrique marcou o gol de empate aos 47 minutos do segundo tempo. O resultado levou o Flamengo aos 75 pontos, mas ainda sem abrir vantagem suficiente para definir a disputa.

Enquanto isso, o Palmeiras, que também corre atrás do título, perdeu por 3 a 2 para o Grêmio, mesmo após sair na frente. A derrota manteve o time paulista com 70 pontos, a cinco do líder.

Cruzeiro ainda respira

Com um jogo a menos, o Cruzeiro soma 68 pontos e permanece vivo na briga. Para ser campeão, precisa vencer os três compromissos restantes e torcer por tropeços consecutivos do Flamengo.

Veja a tabela do Brasileirão: