11 estados do Brasil terão chuva atípica e ventos de até 100 km/h esta semana

Junho será marcado por uma virada no tempo em boa parte do Brasil. De acordo com o alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a partir do dia 10, a passagem de frentes frias associadas à formação de áreas de baixa pressão e sistemas de instabilidade deve provocar chuva fora de época e ventos que podem chegar a 100 km/h em ao menos 11 estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

O cenário chama atenção porque junho costuma ser um dos meses mais secos do ano em grande parte do país, especialmente no Sudeste e no Centro-Oeste.

Nessa época, cidades de estados como São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul normalmente registram baixos volumes de precipitação, com predomínio de tempo firme e baixa umidade do ar.

Vai chover em quais estados esta semana?

Segundo meteorologistas, a chegada da frente fria associada a áreas de baixa pressão atmosférica favorecem a formação de nuvens carregadas e a intensificação dos ventos.

O avanço desses sistemas também contribui para o transporte de umidade sobre o interior do continente, ampliando as condições para chuva em áreas que normalmente permanecem secas nesta época do ano.

A previsão indica que a instabilidade deve atingir principalmente:

Rio Grande do Sul;

Santa Catarina;

Paraná;

São Paulo;

Rio de Janeiro;

Minas Gerais;

Mato Grosso do Sul;

Mato Grosso;

Goiás,;

Distrito Federal;

Parte de Rondônia.

Segundo o instituto, a instabilidade deve persistir ao longo da segunda quinzena de junho e avançar até os primeiros dias do inverno, que começa oficialmente em 21 de junho.

Onde a chuva será mais forte?

Os maiores volumes de chuva devem se concentrar inicialmente na Região Sul, especialmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, onde a atuação dos sistemas meteorológicos será mais intensa.

Na sequência, as áreas de instabilidade avançam sobre o Sudeste e parte do Centro-Oeste. Estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais podem registrar acumulados acima da média para junho.

Além da chuva, as rajadas de vento podem alcançar entre 70 km/h e 100 km/h em áreas do Sul e do Sudeste, aumentando o risco para queda de galhos, interrupções no fornecimento de energia e transtornos no trânsito.

Especialistas destacam que eventos de chuva em junho não são impossíveis, mas costumam depender da passagem de frentes frias mais organizadas. Em 2026, a frequência desses sistemas está favorecendo um padrão mais úmido do que o observado historicamente para o mês.

Vai ter ciclone?

Sim. Os modelos meteorológicos indicam a formação de um ciclone extratropical sobre o oceano na quinta-feira, 11, associado ao avanço de uma nova frente fria pelo Sul do país.

Apesar de o sistema permanecer em alto-mar, sem previsão de atingir diretamente o litoral brasileiro, ele exerce influência importante sobre as condições do tempo.

Isso ocorre porque os ciclones ajudam a intensificar a circulação dos ventos na atmosfera e favorecem o transporte de umidade para áreas do interior do continente, aumentando as condições para chuva.

Os meteorologistas também monitoram uma nova área de instabilidade prevista para se formar entre os dias 17 e 19 de junho.

O sistema deve se desenvolver entre o Paraguai e a Região Sul do Brasil, reforçando novamente as condições para chuva e ventos em parte do Centro-Sul do país.

Alerta para chuva de granizo

Além da chuva persistente, a previsão aponta para a ocorrência de temporais isolados em algumas regiões do Sul do Brasil.

O Inmet também alerta para a possibilidade de granizo em pontos do Sul e do Centro-Oeste, especialmente em áreas de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso que estão sob alerta para tempestades.

A combinação entre chuva volumosa, ventania e o solo já encharcado em determinados pontos aumenta o risco de transtornos, como alagamentos, destelhamentos, queda de árvores e interrupções temporárias no fornecimento de energia elétrica.