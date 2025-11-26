Esporte

Clube 'pequeno' lucrou mais de R$ 1,7 bi com transações desde 2021

Estudo revela a lista dos clubes que mais lucraram no mercado da bola nos últimos anos; time alemão lidera

Ranking dos clubes que mais lucraram no mercado da bola: time alemão está no top-1 (Daniel Löb/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 16h49.

O Eintracht Frankfurt, da Alemanha, lucrou 286 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão) com o mercado da bola desde 2021. O clube, considerado pequeno na Alemanha, lidera a lista publicada pelo Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte. Em seguida, estão Brighton, Stuttgart, Atalanta e Benfica.

Dentro do período analisado pelo estudo, o clube alemão vendeu os jogadores Kolo Muani ao PSG e Hugo Ekitiké ao Liverpool, ambos por R$ 616 milhões, e Omar Marmoush ao Manchester City por R$ 486 milhões. Essas negociações contribuíram para o saldo positivo do time nesse quesito.

Nas piores colocações estão Al-Hilal, Al-Nassr, West Ham, Aston Villa e Manchester United. O antigo time de Neymar, Al-Hilal, da Arábia Saudita, fechou as contas com prejuízo de 197 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão).

Entre os clubes do futebol brasileiro, as equipes com melhor desempenho são Athletico-PR (27ª colocação, R$ 470,3 milhões), Botafogo (45ª, R$ 303,2 milhões), Internacional (82ª, R$ 179,5 milhões).

Veja o top-10 clubes que mais lucraram:

  1. Eintracht Frankfurt (Alemanha) - 286 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão)
  2. Brighton (Inglaterra) - 221 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão)
  3. Stuttgart (Alemanha) - 178 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão)
  4. Atalanta (Itália) - 150 milhões de euros (R$ 930 milhões)
  5. Benfica (Portugal) - 147 milhões de euros (R$ 911 milhões)
  6. RC Lens (França) - 134 milhões de euros (R$ 830 milhões)
  7. Udinese (Itália) - 128 milhões de euros (R$ 793 milhões)
  8. Union Saint-Gilloise (Bélgica) - 113 milhões de euros (R$ 700 milhões)
  9. Lecce (Itália) - 113 milhões de euros (R$ 700 milhões)
  10. Lille (França) - 112 milhões de euros (R$ 694 milhões)

Como o estudo foi feito?

O ranking considerou apenas clubes com gasto total superior a 10 milhões de euros (R$ 60,2 milhões) em negociações. O estudo levou em conta o balanço entre receitas e despesas com contratações, empréstimos e transferências de jogadores, sem incluir as categorias de base.

