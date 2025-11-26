Quando é o próximo jogo do Flamengo no Brasileirão?

Flamengo: o time rubro-negro chegou aos 75 pontos no Brasileirão (David Ramos / Equipe/Getty Images)
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 08h33.
O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira, 3, às 21h30, no Maracanã, em um duelo que pode definir o título do Campeonato Brasileiro de 2025. Após empatar com o Atlético-MG na noite de terça-feira, 25, o time carioca chega à 37ª rodada dependendo apenas de si para levantar a taça.
O rubro-negro saiu atrás no placar em Minas Gerais e só arrancou o empate nos acréscimos, com gol de Bruno Henrique aos 47 minutos do segundo tempo. O resultado levou o clube aos 75 pontos, mas ainda sem abrir vantagem suficiente para definir a disputa.
A combinação necessária para assegurar o campeonato na última rodada — vitória sobre o Atlético-MG e derrota do Palmeiras para o Grêmio — não se concretizou para o Flamengo.
A equipe paulista perdeu por 3 a 2 em Porto Alegre, o que acabou favorecendo os cariocas: agora, uma simples vitória contra o Ceará garante o título, independentemente dos demais resultados.
|Pos
|Clube
|P
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|%
|1
|Flamengo
|75
|36
|22
|9
|5
|74
|24
|50
|69
|2
|Palmeiras
|70
|36
|21
|7
|8
|60
|32
|28
|64
|3
|Cruzeiro
|68
|35
|19
|11
|5
|52
|25
|27
|64
|4
|Mirassol
|63
|35
|17
|12
|6
|58
|34
|24
|60
|5
|Botafogo
|58
|35
|16
|10
|9
|50
|32
|18
|55
|6
|Bahia
|56
|35
|16
|8
|11
|47
|43
|4
|53
|7
|Fluminense
|55
|35
|16
|7
|12
|40
|38
|2
|52
|8
|São Paulo
|48
|35
|13
|9
|13
|40
|40
|0
|45
|9
|Grêmio
|46
|36
|12
|10
|14
|42
|48
|-6
|42
|10
|Bragantino
|45
|35
|13
|6
|16
|40
|53
|-13
|42
|11
|Corinthians
|45
|35
|12
|9
|14
|38
|42
|-4
|42
|12
|Atlético-MG
|45
|35
|11
|12
|12
|38
|40
|-2
|42
|13
|Vasco
|42
|35
|12
|6
|17
|50
|52
|-2
|40
|14
|Ceará
|42
|35
|11
|9
|15
|32
|35
|-3
|40
|15
|Internacional
|41
|35
|10
|11
|14
|40
|48
|-8
|39
|16
|Vitória
|39
|35
|9
|12
|14
|32
|48
|-16
|37
|17
|Santos
|38
|35
|9
|11
|15
|36
|50
|-14
|36
|18
|Fortaleza
|34
|34
|8
|10
|16
|37
|53
|-16
|33
|19
|Juventude
|33
|35
|9
|6
|20
|33
|64
|-31
|31
|20
|Sport
|17
|35
|2
|11
|22
|28
|66
|-38
|16