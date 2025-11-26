Quando é o próximo jogo do Flamengo no Brasileirão?

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira, 3, às 21h30, no Maracanã, em um duelo que pode definir o título do Campeonato Brasileiro de 2025. Após empatar com o Atlético-MG na noite de terça-feira, 25, o time carioca chega à 37ª rodada dependendo apenas de si para levantar a taça.

O rubro-negro saiu atrás no placar em Minas Gerais e só arrancou o empate nos acréscimos, com gol de Bruno Henrique aos 47 minutos do segundo tempo. O resultado levou o clube aos 75 pontos, mas ainda sem abrir vantagem suficiente para definir a disputa.

A combinação necessária para assegurar o campeonato na última rodada — vitória sobre o Atlético-MG e derrota do Palmeiras para o Grêmio — não se concretizou para o Flamengo.

A equipe paulista perdeu por 3 a 2 em Porto Alegre, o que acabou favorecendo os cariocas: agora, uma simples vitória contra o Ceará garante o título, independentemente dos demais resultados.

Veja tabela do Brasileirão atualizada