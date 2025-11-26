Esporte

Quando é o próximo jogo do Flamengo no Brasileirão?

O jogo do Flamengo e Atlético-MG na última terça-feira, 25, terminou com empate de 1x1

Flamengo: o time rubro-negro chegou aos 75 pontos no Brasileirão (David Ramos / Equipe/Getty Images)

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 08h33.

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira, 3, às 21h30, no Maracanã, em um duelo que pode definir o título do Campeonato Brasileiro de 2025. Após empatar com o Atlético-MG na noite de terça-feira, 25, o time carioca chega à 37ª rodada dependendo apenas de si para levantar a taça.

O rubro-negro saiu atrás no placar em Minas Gerais e só arrancou o empate nos acréscimos, com gol de Bruno Henrique aos 47 minutos do segundo tempo. O resultado levou o clube aos 75 pontos, mas ainda sem abrir vantagem suficiente para definir a disputa.

A combinação necessária para assegurar o campeonato na última rodada — vitória sobre o Atlético-MG e derrota do Palmeiras para o Grêmio — não se concretizou para o Flamengo.

A equipe paulista perdeu por 3 a 2 em Porto Alegre, o que acabou favorecendo os cariocas: agora, uma simples vitória contra o Ceará garante o título, independentemente dos demais resultados.

Veja tabela do Brasileirão atualizada

PosClubePJVEDGPGCSG%
1Flamengo7536229574245069
2Palmeiras7036217860322864
3Cruzeiro68351911552252764
4Mirassol63351712658342460
5Botafogo58351610950321855
6Bahia5635168114743453
7Fluminense5535167124038252
8São Paulo4835139134040045
9Grêmio46361210144248-642
10Bragantino4535136164053-1342
11Corinthians4535129143842-442
12Atlético-MG45351112123840-242
13Vasco4235126175052-240
14Ceará4235119153235-340
15Internacional41351011144048-839
16Vitória3935912143248-1637
17Santos3835911153650-1436
18Fortaleza3434810163753-1633
19Juventude333596203364-3131
20Sport1735211222866-3816
