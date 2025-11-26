Esporte

O Flamengo venceu ontem? Veja resultado do jogo da 36ª rodada do Brasileirão

Time carioca passa a depender apenas de si para vencer o campeonato

Flamengo: time depende apenas de si para vencer o Brasileirão 2025. (Pedro Vilela/Getty Images)

Flamengo: time depende apenas de si para vencer o Brasileirão 2025. (Pedro Vilela/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 06h52.

Última atualização em 26 de novembro de 2025 às 06h55.

Ao depender de apenas uma vitória contra o Atlético-MG e uma derrota do Palmeiras contra o Grêmio para se consagrar campeão do Brasileirão 2025, o Flamengo empatou na noite desta terça-feira, 25.

O rubro-negro conseguiu o empate nos acréscimos do segundo tempo do jogo, que aconteceu na Arena MRV, em Minas Gerais. O time mineiro saiu na frente e manteve a vantagem até os acréscimos, quando Bruno Henrique marcou o gol de empate aos 47 minutos do segundo tempo. O resultado levou o Flamengo aos 75 pontos, mas ainda sem abrir vantagem suficiente para definir a disputa.

Apesar de não confirmar a vitória no campeonato nesta noite, a derrota do Palmeiras por 3 x 2 em Porto Alegre fez com que o Flamengo passe a depender apenas de si na próxima rodada, que acontece no Maracanã contra o Ceará, na próxima quarta-feira, 3.

Caso vença a partida, o clube carioca se consagra vencedor do campeonato, independente dos resultados dos outros times.

Veja tabela do Brasileirão atualizada

PosClubePJVEDGPGCSG%
1Flamengo7536229574245069
2Palmeiras7036217860322864
3Cruzeiro68351911552252764
4Mirassol63351712658342460
5Botafogo58351610950321855
6Bahia5635168114743453
7Fluminense5535167124038252
8São Paulo4835139134040045
9Grêmio46361210144248-642
10Bragantino4535136164053-1342
11Corinthians4535129143842-442
12Atlético-MG45351112123840-242
13Vasco4235126175052-240
14Ceará4235119153235-340
15Internacional41351011144048-839
16Vitória3935912143248-1637
17Santos3835911153650-1436
18Fortaleza3434810163753-1633
19Juventude333596203364-3131
20Sport1735211222866-3816
Acompanhe tudo sobre:BrasileirãoFutebolEsportesFlamengoPalmeiras

Mais de Esporte

Flamengo empata, Palmeiras perde: como fica tabela do Brasileirão

Jogos de hoje, quarta-feira, 26 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

RB Bragantino x Fortaleza: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

PSG x Tottenham: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Champions League

Mais na Exame

Esporte

Flamengo empata, Palmeiras perde: como fica tabela do Brasileirão

Marketing

Governo faz paródia dos 'Gracyovos' para falar do tarifaço de Trump; veja

Mundo

EUA despenca e Brasil sobe em ranking global de atração de talentos

Minhas Finanças

Quanto as pessoas pagavam de IR antes e o que muda com a isenção?