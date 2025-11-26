O Flamengo venceu ontem? Veja resultado do jogo da 36ª rodada do Brasileirão

Ao depender de apenas uma vitória contra o Atlético-MG e uma derrota do Palmeiras contra o Grêmio para se consagrar campeão do Brasileirão 2025, o Flamengo empatou na noite desta terça-feira, 25.

O rubro-negro conseguiu o empate nos acréscimos do segundo tempo do jogo, que aconteceu na Arena MRV, em Minas Gerais. O time mineiro saiu na frente e manteve a vantagem até os acréscimos, quando Bruno Henrique marcou o gol de empate aos 47 minutos do segundo tempo. O resultado levou o Flamengo aos 75 pontos, mas ainda sem abrir vantagem suficiente para definir a disputa.

Apesar de não confirmar a vitória no campeonato nesta noite, a derrota do Palmeiras por 3 x 2 em Porto Alegre fez com que o Flamengo passe a depender apenas de si na próxima rodada, que acontece no Maracanã contra o Ceará, na próxima quarta-feira, 3.

Caso vença a partida, o clube carioca se consagra vencedor do campeonato, independente dos resultados dos outros times.

Veja tabela do Brasileirão atualizada