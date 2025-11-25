Esporte

Atlético-MG x Flamengo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Campeão do campeonato brasileiro pode ser definido ainda nesta noite

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 11h47.

Última atualização em 25 de novembro de 2025 às 11h57.

O Atlético-MG recebe o Flamengo nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 36ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão na Globo (menos RS e SP), no Premiere (para todo o Brasil) e no ge TV no YouTube. Também é possível assistir no ge.globo e no Globoplay.

O Flamengo lidera o campeonato com 74 pontos, seguido pelo Palmeiras, que soma 70, restando três rodadas.

Para confirmar o título nesta noite, o Rubro-Negro precisa vencer o Atlético e torcer por um triunfo do Grêmio sobre o Palmeiras, em Porto Alegre. Qualquer outro cenário mantém a disputa aberta.

O Flamengo chega embalado pela vitória sobre o Bragantino no Maracanã, resultado que abriu vantagem na liderança. O time tenta confirmar o título antes da final da Libertadores, no sábado, contra o Palmeiras, em Lima. Caso não garanta a taça hoje, ainda terá duas rodadas para buscar o título.

Onde assistir ao vivo Atlético-MG x Flamengo hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta terça-feira, às 21h30, terá transmissão na Globo (menos RS e SP), no Premiere (todo o Brasil) e no ge TV no YouTube. Também é possível assistir pelo ge.globo e pelo Globoplay.

Como assistir online ao jogo do Flamengo hoje?

A partida pode ser assistida no Globoplay e no ge.globo, além da transmissão aberta e do Premiere no streaming.

Prováveis escalações

Flamengo — Técnico: Filipe Luís

  • Time provável: Rossi; Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo (Jorginho) e Arrascaeta (Carrascal); Luiz Araújo, Plata e Samuel Lino (Everton Cebolinha).
  • Pendurados: Rossi, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Evertton Araújo, Allan, Jorginho e Luiz Araújo.
  • Fora: Pedro (lesões no antebraço e coxa), Léo Ortiz (tornozelo) e Allan (fascite plantar).

Atlético-MG — Técnico: Jorge Sampaoli

  • Time provável: Everson; Saravia, Vitor Hugo (Ruan) e Alonso; Arana (Caio), Fausto Vera, Alexsander, Gustavo Scarpa, Bernard, Hulk e Dudu.
  • Pendurados: Caio Paulista, Jorge Sampaoli, Reinier e Saravia.
  • Fora: Igor Gomes (suspenso); Cuello, Lyanco, Junior Santos e Patrick (departamento médico).

Arbitragem

  • Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
  • Assistente 1: Rafael da Silva Alves (RS)
  • Assistente 2: Maira Mastella Moreira (RS)
  • VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)
  • Quarto árbitro: Roger Goulart (RS)
