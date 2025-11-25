Atlético-MG x Flamengo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Redação Exame
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 11h47.
Última atualização em 25 de novembro de 2025 às 11h57.
O Atlético-MG recebe o Flamengo nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 36ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão na Globo (menos RS e SP), no Premiere (para todo o Brasil) e no ge TV no YouTube. Também é possível assistir no ge.globo e no Globoplay.
O Flamengo lidera o campeonato com 74 pontos, seguido pelo Palmeiras, que soma 70, restando três rodadas.
Para confirmar o título nesta noite, o Rubro-Negro precisa vencer o Atlético e torcer por um triunfo do Grêmio sobre o Palmeiras, em Porto Alegre. Qualquer outro cenário mantém a disputa aberta.
O Flamengo chega embalado pela vitória sobre o Bragantino no Maracanã, resultado que abriu vantagem na liderança. O time tenta confirmar o título antes da final da Libertadores, no sábado, contra o Palmeiras, em Lima. Caso não garanta a taça hoje, ainda terá duas rodadas para buscar o título.
