Atlético-MG x Flamengo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Atlético-MG recebe o Flamengo nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 36ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão na Globo (menos RS e SP), no Premiere (para todo o Brasil) e no ge TV no YouTube. Também é possível assistir no ge.globo e no Globoplay.

O Flamengo lidera o campeonato com 74 pontos, seguido pelo Palmeiras, que soma 70, restando três rodadas.

Para confirmar o título nesta noite, o Rubro-Negro precisa vencer o Atlético e torcer por um triunfo do Grêmio sobre o Palmeiras, em Porto Alegre. Qualquer outro cenário mantém a disputa aberta.

O Flamengo chega embalado pela vitória sobre o Bragantino no Maracanã, resultado que abriu vantagem na liderança. O time tenta confirmar o título antes da final da Libertadores, no sábado, contra o Palmeiras, em Lima. Caso não garanta a taça hoje, ainda terá duas rodadas para buscar o título.

Onde assistir ao vivo Atlético-MG x Flamengo hoje pelo Brasileirão?

Prováveis escalações

Flamengo — Técnico: Filipe Luís

Rossi; Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo (Jorginho) e Arrascaeta (Carrascal); Luiz Araújo, Plata e Samuel Lino (Everton Cebolinha). Pendurados: Rossi, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Evertton Araújo, Allan, Jorginho e Luiz Araújo.

Rossi, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Evertton Araújo, Allan, Jorginho e Luiz Araújo. Fora: Pedro (lesões no antebraço e coxa), Léo Ortiz (tornozelo) e Allan (fascite plantar).

Atlético-MG — Técnico: Jorge Sampaoli

Everson; Saravia, Vitor Hugo (Ruan) e Alonso; Arana (Caio), Fausto Vera, Alexsander, Gustavo Scarpa, Bernard, Hulk e Dudu. Pendurados: Caio Paulista, Jorge Sampaoli, Reinier e Saravia.

Caio Paulista, Jorge Sampaoli, Reinier e Saravia. Fora: Igor Gomes (suspenso); Cuello, Lyanco, Junior Santos e Patrick (departamento médico).

Arbitragem