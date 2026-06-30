A marca sul-coreana por trás do acessório de cabelo usado por Haaland

Desde o início da Copa do Mundo, o cabelo de Erling Haaland vem chamando a atenção do público. Foi assim que fãs e jornalistas começaram a notar, em fotos publicadas pelo próprio atacante, um pequeno detalhe recorrente nos bastidores: o elástico que prende seu cabelo. A marca por trás do acessório foi identificada e se chama KKNEKKI, que se apresenta como uma das principais marcas de acessórios para cabelo do mundo.

A companhia foi fundada na Coreia do Sul em 1987, país onde desenvolveu sua técnica de tecelagem e o método de produção artesanal que até hoje fazem parte da identidade da marca. Em pouco tempo, KKNEKKI passou a ser reconhecida por elásticos resistentes e ao mesmo tempo delicados, pensados para unir funcionalidade e elegância.

Uma fusão entre Coreia do Sul e Escandinávia

A KKNEKKI é a marca por trás dos elásticos usados por Erling Haaland, que ganhou uma edição especial assinada pelo próprio atacante norueguês (Divulgação)

Atualmente, a marca é administrada por uma empresa familiar norueguesa, que combina duas tradições distintas. De um lado, a expertise sul-coreana em cuidados capilares e técnicas de tecelagem. De outro, a estética escandinava, conhecida pelas linhas limpas e pelo design minimalista. O resultado é um produto que une delicadeza e durabilidade, hoje vendido em cerca de 6 mil pontos de venda, a maioria localizada na Europa.

Um dos diferenciais da KKNEKKI está no processo de fabricação. Cada elástico é tecido com mais de 60 fios entrelaçados, técnica que garante maciez ao toque sem comprometer a resistência e a elasticidade do produto, características importantes para diferentes tipos de cabelo.

A produção utiliza máquinas de tricô vintage, fabricadas na década de 1960. Originalmente, esses equipamentos eram usados para confeccionar faixas de estofamento de alta durabilidade. Hoje, são operados por profissionais especializados, que garantem a manutenção da qualidade ao longo dos anos. Cada peça é desenvolvida para preservar a forma, resistir ao desgaste e tratar o cabelo sem puxões, quebras ou marcas.

Acessórios capilares ganham espaço entre os jogadores

Michael Olise também aposta em acessórios para cabelo, como esta xuxinha estampada usada em campo (Reprodução/Instagram)

Haaland não é o único atleta que tem chamado atenção pelo uso de acessórios para cabelo dentro de campo. Recentemente, o nome de Michael Olise também apareceu associado a um item do tipo: um xuxinha clássica, sem marca aparente, estampada com o tradicional padrão paisley.

A tendência parece seguir duas direções distintas entre os jogadores. Enquanto algumas tendências de moda preferem faixas de cabelo de diferentes tamanhos, como Anthony Gordon, que aposta em um modelo de inspiração tenista, ou Riccardo Calafiori, que remete ao estilo dos jogadores italianos do início dos anos 2000, outros, como Haaland e Olise, têm optado pelos elásticos.

A edição especial assinada por Haaland

A KKNEKKI lançou recentemente a Haaland Edition, uma caixa limitada com oito elásticos selecionados pessoalmente pelo atacante norueguês. Segundo a marca, a coleção foi pensada para acompanhar diferentes momentos, dentro e fora de campo. As cores remetem ao universo do jogador: alguns tons fazem referência à energia dos dias de jogo, enquanto outros têm tonalidades mais discretas, associadas aos momentos de descanso. Cada peça da edição traz ainda um detalhe personalizado, uma miçanga com o nome HAALAND, que reforça o caráter exclusivo da coleção.