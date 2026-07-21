Atlético-MG x Bahia: veja onde assistir e horário do jogo hoje pelo Brasileirão

Tomás Cuello: Atlético-MG e Bahia se enfrentam nesta terça-feira, 21 (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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Publicado em 21 de julho de 2026 às 11h44.
O confronto entre Atlético-MG e Bahia acontece pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada na Arena MRV, em Belo Horizonte, às 19h30 (horário de Brasília) desta terça-feira, dia 21.
O Atlético-MG faz seu primeiro jogo após a pausa no calendário para a disputa da Copa do Mundo. No Brasileirão, o Galo está na 11ª colocação, com 24 pontos. No meio da tabela, a equipe mineira tem quatro pontos de vantagem sobre o Z4, por isso, olha com cuidado para a parte de baixo.
Por outro lado, o Bahia já retornou a campo e vem de vitória sobre a Chapecoense, por 2 a 0, na última sexta-feira, 17, em duelo atrasado da 4ª rodada. O Esquadrão de Aço briga por uma vaga entre os primeiros colocados e soma 29 pontos, na 6ª colocação, três a menos que o Fluminense, que está no 3º lugar.
O duelo entre Atlético-MG e Bahia terá transmissão do Sportv e do Premiere.
A partida da 19ª rodada do Brasileirão começa às 19h30 (horário de Brasília).
Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Maycon, Cissé, Bernard e Victor Hugo; Cuello e Cassierra.
Técnico: Eduardo Domínguez.
Ronaldo; Roman Gomez, David Duarte, Ramos Mingo e Zé Guilherme; Nicolás Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Erick Pulga, Ademir e Willian José.
Técnico: Rogério Ceni.