Reconhecimento facial em lugares públicos: onde você já é escaneado e quais são seus direitos

Há um ano, o reconhecimento facial virou uma das etapas para acessar um estádio de futebol no Brasil. A mesma tecnologia avança em shows, festivais e alguns centros comerciais. Com o aumento da coleta biométrica em espaços do dia a dia, cresce também a dúvida sobre o que acontece com o rosto de quem passa pela catraca — quem armazena, por quanto tempo e para quê.

Onde o reconhecimento facial já opera no Brasil

A Lei Geral do Esporte (Lei 14.597/2023) tornou o reconhecimento facial obrigatório em arenas com mais de 20 mil lugares. A regra entrou em vigor em junho de 2025, após um prazo de dois anos para adaptação. O cadastro biométrico é obrigatório para maiores de 16 anos como condição de acesso.

Dezenas de arenas das Séries A e B do Campeonato Brasileiro operam com o sistema. O Allianz Parque, em São Paulo, foi o primeiro grande estádio a adotar a biometria em todos os acessos, em 2023. Maracanã, MorumBIS, Arena do Grêmio e Vila Belmiro seguiram o modelo.

Em shows e festivais, produtoras de eventos já testam catracas biométricas para controle de acesso e combate ao cambismo. Fornecedores como Bepass e 4.events oferecem cadastro facial remoto, em que o público registra o rosto pelo celular antes do evento e passa pela catraca sem fila.

Fora do esporte e do entretenimento, o Metrô de São Paulo instalou câmeras com capacidade de reconhecimento facial na Linha 4-Amarela, mas a Justiça suspendeu o sistema e o TJ-SP condenou a concessionária ViaQuatro a pagar R$ 500 mil por dano moral coletivo, por coleta de dados biométricos sem consentimento.

Como funciona o escaneamento do rosto

O sistema captura a imagem do rosto por uma câmera fixa ou dispositivo móvel. Um algoritmo mede proporções e converte essas medidas em um código numérico (chamado vetor facial), que depois é comparado com uma base de dados já cadastrada.

A comparação funciona de dois modos: autenticação (verifica se a pessoa é quem diz ser, comparando um para um) e identificação (busca quem é a pessoa entre todos os cadastros da base). Nos estádios brasileiros, o sistema autentica o torcedor contra o cadastro vinculado ao ingresso, por exemplo.

Como é feito o cadastro biométrico

Em estádios, o torcedor baixa o aplicativo do clube ou da empresa de ingressos, tira uma selfie e envia um documento de identidade. O sistema cruza os dados e cria o vetor facial vinculado àquele CPF. Na catraca, a câmera lê o rosto e compara o vetor ao registrado — a liberação leva menos de um segundo.

No programa Estádio Seguro, firmado em 2023 entre o Ministério da Justiça e a CBF, os dados das catracas podem ser cruzados com bancos de dados policiais para identificar pessoas com mandados de prisão ou proibidas de frequentar arenas.

Quais são seus direitos no Brasil

A LGPD (Lei 13.709/2018) classifica dados biométricos como dados pessoais sensíveis, o que exige base legal específica, finalidade declarada, proteção reforçada e transparência sobre o compartilhamento.

Quem é escaneado pode: