Fifa abre investigação sobre confusão entre jogadores de Argentina e Espanha após final da Copa

A Fifa anunciou na segunda-feira, 20, a abertura de uma investigação para apurar os incidentes envolvendo jogadores de Argentina e Espanha após a final da Copa do Mundo de 2026. A confusão aconteceu logo depois do apito final, quando atletas espanhóis invadiram o gramado para comemorar a conquista do título.

Segundo a entidade, um procurador de Ética e Disciplina foi designado para conduzir a apuração dos fatos e verificar se houve infrações ao Código Disciplinar da Fifa. A decisão foi tomada após a análise preliminar dos relatórios oficiais da partida.

Tumulto começou durante a comemoração espanhola

As cenas de tensão tiveram início no momento em que os reservas da Espanha correram para o campo para celebrar o título. Em meio à festa, jogadores das duas seleções passaram a discutir, dando início a uma série de confrontos.

Entre os episódios que serão analisados está uma suposta agressão do lateral argentino Nahuel Molina contra Rodri. As imagens da partida indicam que o defensor atingiu o meio-campista espanhol na região do abdômen durante a comemoração.

Pouco depois, a confusão se espalhou pelo centro do gramado. O volante Leandro Paredes aparece envolvido em outro momento de tensão ao agarrar Eric García pelo pescoço antes de empurrar Gavi ao chão. Integrantes das duas delegações precisaram intervir para conter o tumulto.

Final teve clima quente também durante os 90 minutos

A decisão já havia sido marcada por um elevado número de cartões antes mesmo da confusão após o apito final. A Argentina terminou a partida com um jogador expulso e vários atletas advertidos.

Enzo Fernández recebeu cartão vermelho nos acréscimos do segundo tempo, após ser punido com a segunda advertência por uma entrada dura em Pau Cubarsí. Além dele, outros quatro jogadores argentinos foram amarelados, assim como o técnico Lionel Scaloni.

A Espanha conquistou o título mundial ao vencer por 1 a 0, com gol de Ferran Torres na prorrogação, aos 16 minutos do segundo tempo do tempo extra. Agora, além da derrota na decisão, a seleção argentina aguarda o desfecho da investigação disciplinar da Fifa, que poderá resultar em punições aos envolvidos nos incidentes registrados após o encerramento da partida.