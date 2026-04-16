Quando é a semifinal da Champions League? Veja datas e horários dos jogos

Harry Kane, do Bayern de Munique: time alemão venceu o Real Madrid para chegar na semifinal (Rene Nijhuis/Getty Images)
Publicado em 16 de abril de 2026 às 10h18.
As semifinais da Champions League estão definidas. De um lado, o atual campeão PSG enfrenta o Bayern de Munique, que busca voltar a conquistar o troféu após seis anos.
Na outra chave, o confronto reúne duas equipes que ainda sonham com o primeiro título europeu: Atlético de Madrid e Arsenal disputam uma vaga na grande final da competição.
Buscando uma vaga na grande final, PSG x Bayern de Munique se enfrentam na semifinal. O primeiro jogo acontecerá em Paris; já a volta decisiva será na Alemanha.
O encontro entre as seleções tem tudo para ser incrível. O PSG busca defender o título conquistado na temporada passada, enquanto o Bayern quer voltar ao topo da Europa.
Além disso, o último título bávaro da Champions League, na temporada 2019/20, foi justamente em cima dos parisienses. Na ocasião, os alemães venceram por 1 a 0, com gol de Kingsley Coman.
Agora, o PSG terá a chance de buscar a revanche e eliminar os adversários. Nas quartas, o Paris Saint-Germain passou pelo Liverpool, enquanto o Bayern despachou o Real Madrid.
Já na outra chave, Arsenal x Atlético de Madrid duelam pelo título inédito da competição. Os ingleses, comandados por Mikel Arteta, sonham em voltar a uma final após 20 anos. A única vez que os Gunners alcançaram a decisão foi na temporada 2005/06, mas viram o Barcelona ficar com o troféu.
O Atleti, comandado por Diego Simeone, bateu na trave em três ocasiões: 1974, 2014 e 2016, mas em nenhuma delas ficou com o título. Agora, em 2026, terá a oportunidade de buscar o troféu e consagrar o trabalho do treinador argentino, no cargo desde 2011.
Nas quartas de final, os Gunners despacharam o Sporting, de Portugal, enquanto o Atlético de Madrid passou pelo Barcelona.