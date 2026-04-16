Quando é a semifinal da Champions League? Veja datas e horários dos jogos

PSG x Bayern de Munique e Arsenal x Atlético de Madrid duelam por vagas na grande decisão da competição europeia

Harry Kane, do Bayern de Munique: time alemão venceu o Real Madrid para chegar na semifinal (Rene Nijhuis/Getty Images)

Gabriella Brizotti
Colaboradora

Publicado em 16 de abril de 2026 às 10h18.

As semifinais da Champions League estão definidas. De um lado, o atual campeão PSG enfrenta o Bayern de Munique, que busca voltar a conquistar o troféu após seis anos.

Na outra chave, o confronto reúne duas equipes que ainda sonham com o primeiro título europeu: Atlético de Madrid e Arsenal disputam uma vaga na grande final da competição.

PSG x Bayern de Munique: um reencontro com gosto de revanche

Buscando uma vaga na grande final, PSG x Bayern de Munique se enfrentam na semifinal. O primeiro jogo acontecerá em Paris; já a volta decisiva será na Alemanha.

O encontro entre as seleções tem tudo para ser incrível. O PSG busca defender o título conquistado na temporada passada, enquanto o Bayern quer voltar ao topo da Europa.

Além disso, o último título bávaro da Champions League, na temporada 2019/20, foi justamente em cima dos parisienses. Na ocasião, os alemães venceram por 1 a 0, com gol de Kingsley Coman.

Agora, o PSG terá a chance de buscar a revanche e eliminar os adversários. Nas quartas, o Paris Saint-Germain passou pelo Liverpool, enquanto o Bayern despachou o Real Madrid.

Arsenal x Atlético de Madrid: o duelo em busca do título inédito

Já na outra chave, Arsenal x Atlético de Madrid duelam pelo título inédito da competição. Os ingleses, comandados por Mikel Arteta, sonham em voltar a uma final após 20 anos. A única vez que os Gunners alcançaram a decisão foi na temporada 2005/06, mas viram o Barcelona ficar com o troféu.

O Atleti, comandado por Diego Simeone, bateu na trave em três ocasiões: 1974, 2014 e 2016, mas em nenhuma delas ficou com o título. Agora, em 2026, terá a oportunidade de buscar o troféu e consagrar o trabalho do treinador argentino, no cargo desde 2011.

Nas quartas de final, os Gunners despacharam o Sporting, de Portugal, enquanto o Atlético de Madrid passou pelo Barcelona.

Quando e onde serão os jogos da semifinal da Champions?

Jogos de ida

  • 28/04 - 16h - PSG x Bayern de Munique - Parc des Princes - Paris
  • 29/04 - 16h - Atlético de Madrid x Arsenal - Metropolitano - Madrid

Jogos de volta

  • 05/05 - 16h - Arsenal x Atlético de Madrid - Emirates Stadium - Londres
  • 06/05 - 16h - Bayern de Munique x PSG - Allianz Arena - Munique
Mais de Esporte

Número 6 do tênis: conheça Ben Shelton, próximo adversário de João Fonseca

Neymar na Copa do Mundo? Maioria dos brasileiros aprova convocação do jogador

Alisson e Ederson aparecem em lista dos melhores goleiros do mundo; veja ranking

Palmeiras é o clube brasileiro que mais lucrou com transferências de atletas da base

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Com foco em IA, IPO do Canva fica para 2027, diz cofundador

Um conteúdo Bússola

Facilitação de conversas: um recurso para liderança em momentos de pressão

Negócios

‘O varejo não vai sobreviver se fizer as coisas do mesmo jeito’, diz presidente da VTEX Brasil

Future of Money

Com bitcoin em US$ 74 mil, mercado acompanha desdobramentos do cessar-fogo entre EUA e Irã