O jogador estrangeiro com mais partidas na história da LaLiga espanhola – e não é o Messi

O francês Antoine Griezmann, atacante do Atlético de Madrid, superou neste sábado o argentino Lionel Messi e se tornou o jogador estrangeiro com mais partidas na história dos 96 anos da LaLiga espanhola na Primeira Divisão, com 521 jogos no total, entre sua atual equipe, o Barcelona e a Real Sociedad.

O atacante, maior artilheiro da história do clube rojiblanco, iniciou como titular na escalação de Diego Simeone para o duelo contra o Espanyol no RCDE Stadium, onde alcançou esse feito.

"Legado do Atleti. Legado da LaLiga. Legado do futebol", comemorou o Atlético em seus canais oficiais quando começou o jogo da vigésima nona rodada.

Não há mais nenhum jogador de nacionalidade diferente da espanhola que tenha disputado mais partidas do que ele nesta competição, com 521 jogos, desde sua estreia na primeira divisão com a Real Sociedad: em 29 de agosto de 2010, aos 19 anos, quando entrou aos 62 minutos no triunfo por 1-0 da equipe donostiarra contra o Villarreal em Anoeta. Seu treinador era Martín Lasarte, que iniciou a trajetória de Griezmann na Primeira Divisão.

‘El Principito’ disputou 141 partidas de LaLiga com a Real Sociedad, marcando 41 gols e dando 10 assistências, entre 2010 e 2014. Depois, contratado pelo Atlético de Madrid, sob as ordens de Simeone, jogou 306 partidas de liga, com 136 gols, em duas etapas distintas. Uma de 2014 a 2019 e outra de 2021 até o momento. Entre essas fases, passou dois anos no Barcelona, com um total de 74 jogos na LaLiga, marcando 22 gols.

Griezmann lidera a classificação de jogadores estrangeiros com mais partidas na LaLiga EA Sports, seguido por Messi, com 520 jogos pelo Barcelona; o francês Karim Benzema, com 439 pelo Real Madrid; o croata Iván Rakitic, com 438 entre o Barcelona e o Sevilla; e o brasileiro Dani Alves, com 436 também entre esses dois clubes.

O atacante do Atlético de Madrid, além disso, é o nono jogador, independentemente de sua nacionalidade, com mais jogos na Primeira Divisão espanhola.

Seus 521 jogos ficam atrás dos 622 de Andoni Zubizarreta e Joaquín Sánchez; 609 de Raúl García; 550 de Raúl González; 543 de Eusebio Sacristán; 542 de Paco Buyo; 536 de Sergio Ramos; e 523 de Manolo Sanchís.

Dentre todos esses, ele é o único ainda em atividade na competição. Tem contrato com o clube rojiblanco até junho de 2026. EFE