PSG x Liverpool: horário e onde assistir ao vivo

Paris Saint-Germain (PSG) e Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira, 8, pela Champions League.

O duelo, no Parque dos Príncipes, na França, é válido pelo jogo de ida das quartas de final. O PSG chega após eliminar o Chelsea com duas vitórias. Já o Liverpool avançou diante do Galatasaray.

No último confronto entre as equipes, pelas oitavas de final da edição 2024/25, cada time venceu uma partida, com classificação do PSG nos pênaltis.

Que horas assistir à PSG X Liverpool?

A partida acontece às 16h, do horário de Brasília, nesta quarta-feira, 8.

Onde assistir à PSG X Liverpool?

O jogo entre PSG e Liverpool será transmitido pelo HBO Max (streaming).

Prováveis escalações

PSG

Safonov; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Zaire-Emery; Kvaratskhelia, Doué e Dembélé.

Técnico: Luis Enrique

Liverpool

Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai e Mac Allister; Salah, Ekitiké e Wirtz.

Técnico: Arne Slot