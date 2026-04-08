PSG x Liverpool: horário e onde assistir ao vivo

Champions League: PSG e Liverpool jogam hoje às 16h (Frederic J. Brown/AFP)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 8 de abril de 2026 às 06h03.
Paris Saint-Germain (PSG) e Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira, 8, pela Champions League.
O duelo, no Parque dos Príncipes, na França, é válido pelo jogo de ida das quartas de final. O PSG chega após eliminar o Chelsea com duas vitórias. Já o Liverpool avançou diante do Galatasaray.
No último confronto entre as equipes, pelas oitavas de final da edição 2024/25, cada time venceu uma partida, com classificação do PSG nos pênaltis.
A partida acontece às 16h, do horário de Brasília, nesta quarta-feira, 8.
O jogo entre PSG e Liverpool será transmitido pelo HBO Max (streaming).
Safonov; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Zaire-Emery; Kvaratskhelia, Doué e Dembélé.
Técnico: Luis Enrique
Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai e Mac Allister; Salah, Ekitiké e Wirtz.
Técnico: Arne Slot