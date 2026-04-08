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PSG x Liverpool: horário e onde assistir ao vivo

Partida pelas quartas de final da Champions League acontece nesta quarta-feira no Parque dos Príncipes

Champions League: PSG e Liverpool jogam hoje às 16h (Frederic J. Brown/AFP)

Champions League: PSG e Liverpool jogam hoje às 16h (Frederic J. Brown/AFP)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 8 de abril de 2026 às 06h03.

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Paris Saint-Germain (PSG) e Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira, 8, pela Champions League.

O duelo, no Parque dos Príncipes, na França, é válido pelo jogo de ida das quartas de final. O PSG chega após eliminar o Chelsea com duas vitórias. Já o Liverpool avançou diante do Galatasaray.

No último confronto entre as equipes, pelas oitavas de final da edição 2024/25, cada time venceu uma partida, com classificação do PSG nos pênaltis.

Que horas assistir à PSG X Liverpool?

A partida acontece às 16h, do horário de Brasília, nesta quarta-feira, 8.

Onde assistir à PSG X Liverpool?

O jogo entre PSG e Liverpool será transmitido pelo HBO Max (streaming).

Prováveis escalações

PSG

Safonov; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Zaire-Emery; Kvaratskhelia, Doué e Dembélé.

Técnico: Luis Enrique

Liverpool

Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai e Mac Allister; Salah, Ekitiké e Wirtz.

Técnico: Arne Slot

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