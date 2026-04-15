Bayern de Munique x Real Madrid: horário, onde assistir e prováveis escalações

Bávaros chegam com a vantagem por terem vencido o jogo de ida por 2 a 1, mas sabem que não terão vida fácil diante do maior campeão da Champions League

Futebol: Kompany, técnico do Bayern, terá a missão de classificar os alemães para a semi da Champions League ((Foto: Inaki Esnaola/Getty Images) )

Gabriella Brizotti
Colaboradora

Publicado em 15 de abril de 2026 às 05h20.

Bayern de Munique x Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira, 15, às 16h, na Allianz Arena, em Munique. A partida é válida pela volta das quartas de final da Champions League.

No confronto de ida, em Madrid, os bávaros venceram por 2 a 1. Luis Diaz e Harry Kane marcaram para os alemães, enquanto Mbappé diminuiu para os merengues.

Agora, o Bayern chega com a vantagem e quer voltar a ser campeão europeu após seis anos. Já o Real Madrid, maior vencedor da Champions League, quer o 16º título e precisa dar a volta por cima.

Como chega o Bayern de Munique para o confronto

Mesmo à frente do placar, o Bayern sabe que não terá vida fácil. No entanto, conta com Harry Kane, seu artilheiro no torneio, com onze gols, para seguir com o sonho vivo. Além disso, o clube tem o título da Bundesliga praticamente garantido e pode ser campeão no próximo final de semana.

Somando todas as competições disputadas, os alemães somam 15 partidas sem perder, sendo cinco vitórias consecutivas.

Como chega o Real Madrid para o confronto

Já o Real Madrid está bastante inconsistente na temporada. Comandada por Arbeloa, a equipe vem de um empate por 1 a 1 com o Girona pelo Campeonato Espanhol. O tropeço fez com que as chances de título nacional ficassem praticamente remotas.

Para salvar a temporada, a Champions League é a saída. Para isso, conta com seu artilheiro Kylian Mbappé. O francês soma 14 gols e uma assistência no torneio continental.

Onde assistir a Bayern de Munique x Real Madrid

O duelo entre Bayern de Munique x Real Madrid terá transmissão da HBO Max.

Prováveis escalações

Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)

Manuel Neuer; Stanisic, Upamecano, Jonathan Tah e Laimer; Kimmich, Pavlovic, Olise, Gnabry e Luis Diaz; Harry Kane.

Real Madrid (Técnico: Álvaro Arbeloa)

Lunin; Trent Alexander Arnold; Rudiger, Huijsen e Carreras; Valverde, Camavinga e Bellingham; Arda Guiler, Mbappé e Vinícius Junior.

