Bayern de Munique x Real Madrid: horário, onde assistir e prováveis escalações

Publicado em 15 de abril de 2026 às 05h20.
Bayern de Munique x Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira, 15, às 16h, na Allianz Arena, em Munique. A partida é válida pela volta das quartas de final da Champions League.
No confronto de ida, em Madrid, os bávaros venceram por 2 a 1. Luis Diaz e Harry Kane marcaram para os alemães, enquanto Mbappé diminuiu para os merengues.
Agora, o Bayern chega com a vantagem e quer voltar a ser campeão europeu após seis anos. Já o Real Madrid, maior vencedor da Champions League, quer o 16º título e precisa dar a volta por cima.
Mesmo à frente do placar, o Bayern sabe que não terá vida fácil. No entanto, conta com Harry Kane, seu artilheiro no torneio, com onze gols, para seguir com o sonho vivo. Além disso, o clube tem o título da Bundesliga praticamente garantido e pode ser campeão no próximo final de semana.
Somando todas as competições disputadas, os alemães somam 15 partidas sem perder, sendo cinco vitórias consecutivas.
Já o Real Madrid está bastante inconsistente na temporada. Comandada por Arbeloa, a equipe vem de um empate por 1 a 1 com o Girona pelo Campeonato Espanhol. O tropeço fez com que as chances de título nacional ficassem praticamente remotas.
Para salvar a temporada, a Champions League é a saída. Para isso, conta com seu artilheiro Kylian Mbappé. O francês soma 14 gols e uma assistência no torneio continental.
O duelo entre Bayern de Munique x Real Madrid terá transmissão da HBO Max.
Manuel Neuer; Stanisic, Upamecano, Jonathan Tah e Laimer; Kimmich, Pavlovic, Olise, Gnabry e Luis Diaz; Harry Kane.
Lunin; Trent Alexander Arnold; Rudiger, Huijsen e Carreras; Valverde, Camavinga e Bellingham; Arda Guiler, Mbappé e Vinícius Junior.