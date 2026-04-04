Atlético de Madrid x Barcelona: que horas e onde assistir ao jogo da LaLiga

Clubes espanhóis se enfrentam em Madrid, no Riyadh Air Metropolitano, neste sábado

Atlético de Madrid x Barcelona: veja horário e onde assistir ao jogo

Atlético de Madrid x Barcelona: veja horário e onde assistir ao jogo (Judit Cartiel/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 4 de abril de 2026 às 06h01.

Atlético de Madrid e Barcelona se enfrentam neste sábado, 4, no Riyadh Air Metropolitano, em Madri, em partida válida pela 30ª rodada da LaLiga.

O Atlético de Madrid ocupa a quarta colocação, com 57 pontos em 29 jogos. A equipe soma 17 vitórias, seis empates e seis derrotas e busca reação após derrota na última rodada.

Já o Barcelona lidera a competição com 73 pontos. O time soma 24 vitórias, um empate e quatro derrotas e chega para o confronto em sequência positiva na temporada.

Que horas assistir à Atlético de Madrid x Barcelona?

A partida entre Atlético de Madrid e Barcelona acontece às 16h (horário de Brasília), neste sábado, 4.

Onde assistir à Atlético de Madrid x Barcelona?

O jogo entre Atlético de Madrid e Barcelona terá transmissão do Disney+.

Prováveis escalações

Atlético de Madrid

Musso; Molina, Le Normand, Hancko e Ruggeri; Simeone, Koke, Baena e Lookman; Álvarez e Griezmann.

Barcelona

Joan García; Araujo, Cubarsí, Eric García e Cancelo; Bernal e Pedri; Lamine Yamal, Fermín López e Rashford; Lewandowski.

