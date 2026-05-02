Lando Norris domina sprint do GP de Miami de F1; Bortoleto chega em 11º lugar

Lando Norris venceu a corrida sprint do GP de Miami, neste sábado, 2, após largar na pole position e manter a liderança ao longo da prova. O resultado marca o desempenho da McLaren na temporada 2026 da Fórmula 1, em disputa realizada no circuito ao redor do estádio do Miami Dolphins.

O piloto britânico controlou a vantagem sobre o companheiro de equipe Oscar Piastri, que terminou na segunda posição. Charles Leclerc completou o pódio da sprint. O brasileiro Gabriel Bortoleto, que representa a Audi, largou e finalizou na 11ª colocação.

O grid de largada para a corrida principal será definido às 17h deste sábado, 2, com transmissão ao vivo pelo canal Sportv3. A etapa corresponde à quarta corrida da temporada.

Kimi Antonelli, líder do campeonato, largou em segundo e cruzou a linha de chegada em quarto lugar. No entanto, recebeu punição de cinco segundos por exceder os limites de pista em disputa com George Russell, seu companheiro de equipe.

Com a penalidade, Antonelli caiu para a sexta posição, enquanto George Russell e Max Verstappen avançaram no resultado final. Os dois pilotos terminaram em quarto e quinto, respectivamente.

Lewis Hamilton e Pierre Gasly completaram a zona de pontuação da corrida sprint, que distribui pontos aos oito primeiros colocados.

Disputas na pista e impacto no campeonato

A prova registrou disputas por posição ao longo do pelotão, com destaque para o duelo entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. O trecho intermediário da corrida concentrou ultrapassagens entre os pilotos.

Arvid Lindblad não participou da largada devido a punição, enquanto Nico Hulkenberg abandonou antes da corrida após problemas mecânicos durante a volta de formação.

Programação do GP de Miami

Sábado, 2 de abril

Corrida Sprint: 13h

Classificação da Corrida: 17h

Domingo, 3 de abril