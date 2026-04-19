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Grande Prêmio de Miami: quando é a próxima corrida da F1 em 2026?

GP de Miami abre sequência de corridas EUA após mudanças no calendário de 2026; veja programação

Fórmula 1 retorna após pausa e próxima etapa será o Grande Prêmio de Miami, nos Estados Unidos (Reprodução/Redes Sociais)

Fórmula 1 retorna após pausa e próxima etapa será o Grande Prêmio de Miami, nos Estados Unidos (Reprodução/Redes Sociais)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 19 de abril de 2026 às 10h53.

Última atualização em 19 de abril de 2026 às 10h56.

O GP de Miami será a próxima corrida da Fórmula 1 em 2026 e acontece entre os dias 1º e 3 de maio, nos Estados Unidos. A etapa marca o retorno da categoria após uma pausa de cerca de um mês no calendário devido aos conflitos no Oriente Médio.

Após o GP do Japão, vencido por Kimi Antonelli, os pilotos entram em um período sem corridas antes de se reencontrarem na Flórida. O Grande Prêmio de Miami será a quarta etapa da temporada 2026, que conta com 24 provas previstas.

Inicialmente, a corrida nos Estados Unidos seria a sexta do calendário. No entanto, com os cancelamentos dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita devido ao conflito no Oriente Médio, o GP de Miami foi antecipado na ordem do campeonato.

Quando é a próxima corrida da F1? Onde assistir?

O Sportv (TV fechada) e Globoplay (streaming) vão transmitir a corrida em Miami ao vivo:

  • Evento: Grande Prêmio de Miami;
  • Data: 1º a 3 de maio de 2026;
  • Local: Autódromo Internacional de Miami (EUA).

Horários e datas do Grande Prêmio de Miami

No horário de Brasília, as próximas corridas da F1 acontecem em:

Sexta-feira (1º de maio)

  • Treino livre 1: 13h30;
  • Classificação sprint: 17h30.

Sábado (2 de maio)

  • Corrida sprint: 13h;
  • Classificação: 17h.

Domingo (3 de maio)

  • Corrida: 17h.

Na edição de 2025 do GP de Miami, o vencedor foi Oscar Piastri, seguido por Lando Norris e George Russell. O circuito, localizado ao redor do Hard Rock Stadium, é um dos mais modernos e luxuosos da categoria e integra o calendário desde 2021.

O que vem depois do Grande Prêmio de Miami?

Com base no calendário da Fórmula 1 para 2026, após o GP de Miami (que será realizado entre os dias 1º e 3 de maio), a programação seguinte inclui uma sequência de corridas na América do Norte e Europa.

Programação da F1 após o GP de Miami (maio/junho 2026):

  • GP do Canadá: 22 a 24 de maio no Circuito Gilles Villeneuve;
  • GP de Mônaco: 5 a 7 de junho no Circuito de Monte Carlo;
  • GP de Barcelona-Catalunha: 12 a 14 de junho no Circuito de Barcelona-Catalunha;
  • GP da Áustria: 26 a 28 de junho no Circuito de Spielberg.
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