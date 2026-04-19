Grande Prêmio de Miami: quando é a próxima corrida da F1 em 2026?

Fórmula 1 retorna após pausa e próxima etapa será o Grande Prêmio de Miami, nos Estados Unidos (Reprodução/Redes Sociais)
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Publicado em 19 de abril de 2026 às 10h53.
Última atualização em 19 de abril de 2026 às 10h56.
O GP de Miami será a próxima corrida da Fórmula 1 em 2026 e acontece entre os dias 1º e 3 de maio, nos Estados Unidos. A etapa marca o retorno da categoria após uma pausa de cerca de um mês no calendário devido aos conflitos no Oriente Médio.
Após o GP do Japão, vencido por Kimi Antonelli, os pilotos entram em um período sem corridas antes de se reencontrarem na Flórida. O Grande Prêmio de Miami será a quarta etapa da temporada 2026, que conta com 24 provas previstas.
Inicialmente, a corrida nos Estados Unidos seria a sexta do calendário. No entanto, com os cancelamentos dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita devido ao conflito no Oriente Médio, o GP de Miami foi antecipado na ordem do campeonato.
O Sportv (TV fechada) e Globoplay (streaming) vão transmitir a corrida em Miami ao vivo:
No horário de Brasília, as próximas corridas da F1 acontecem em:
Sexta-feira (1º de maio)
Sábado (2 de maio)
Domingo (3 de maio)
Na edição de 2025 do GP de Miami, o vencedor foi Oscar Piastri, seguido por Lando Norris e George Russell. O circuito, localizado ao redor do Hard Rock Stadium, é um dos mais modernos e luxuosos da categoria e integra o calendário desde 2021.