Grande Prêmio de Miami: quando é a próxima corrida da F1 em 2026?

O GP de Miami será a próxima corrida da Fórmula 1 em 2026 e acontece entre os dias 1º e 3 de maio, nos Estados Unidos. A etapa marca o retorno da categoria após uma pausa de cerca de um mês no calendário devido aos conflitos no Oriente Médio.

Após o GP do Japão, vencido por Kimi Antonelli, os pilotos entram em um período sem corridas antes de se reencontrarem na Flórida. O Grande Prêmio de Miami será a quarta etapa da temporada 2026, que conta com 24 provas previstas.

Inicialmente, a corrida nos Estados Unidos seria a sexta do calendário. No entanto, com os cancelamentos dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita devido ao conflito no Oriente Médio, o GP de Miami foi antecipado na ordem do campeonato.

Quando é a próxima corrida da F1? Onde assistir?

O Sportv (TV fechada) e Globoplay (streaming) vão transmitir a corrida em Miami ao vivo:

Evento: Grande Prêmio de Miami;

Grande Prêmio de Miami; Data: 1º a 3 de maio de 2026;

1º a 3 de maio de 2026; Local: Autódromo Internacional de Miami (EUA).

Horários e datas do Grande Prêmio de Miami

No horário de Brasília, as próximas corridas da F1 acontecem em:

Sexta-feira (1º de maio)

Treino livre 1: 13h30;

Classificação sprint: 17h30.

Sábado (2 de maio)

Corrida sprint: 13h;

Classificação: 17h.

Domingo (3 de maio)

Corrida: 17h.

Na edição de 2025 do GP de Miami, o vencedor foi Oscar Piastri, seguido por Lando Norris e George Russell. O circuito, localizado ao redor do Hard Rock Stadium, é um dos mais modernos e luxuosos da categoria e integra o calendário desde 2021.

O que vem depois do Grande Prêmio de Miami?

Com base no calendário da Fórmula 1 para 2026, após o GP de Miami (que será realizado entre os dias 1º e 3 de maio), a programação seguinte inclui uma sequência de corridas na América do Norte e Europa.

Programação da F1 após o GP de Miami (maio/junho 2026):