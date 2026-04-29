Quem é Kimi Antonelli, o jovem italiano que está conquistando o mundo da Fórmula 1?

Kimi Antonelli: o jovem italiano que está conquistando o mundo da Fórmula 1 (Sam Bagnall/Getty Images)
Repórter
Publicado em 29 de abril de 2026 às 06h00.
Última atualização em 29 de abril de 2026 às 07h56.
Quando tinha 11 anos, Kimi Antonelli entrou no radar da Ferrari, que avaliava a possibilidade de o jovem se tornar o primeiro italiano desde os anos 1980 a vencer um Grande Prêmio pela equipe. A análise, no entanto, resultou em uma recusa baseada em um critério físico: sua altura foi considerada insuficiente.
A trajetória tomou outro rumo quando a Mercedes decidiu contratá-lo. Aos 19 anos, Antonelli passou a acumular marcas relevantes, tornando-se o mais jovem líder da história do Campeonato Mundial de Fórmula 1 após vencer duas das três primeiras corridas da temporada. Em março, com 1,73 m de altura, alcançou outro marco ao se tornar o primeiro italiano a vencer um Grande Prêmio em duas décadas.
"Aconteceu mais cedo do que eu imaginava", disse Toto Wolff, chefe da equipe Mercedes-AMG, em uma entrevista para a TV após o Grande Prêmio da China. "No ano passado, dissemos que seria um ano difícil, com muitos altos e baixos e erros. E então, de repente, na segunda corrida", completou Wolff. “Ele provavelmente é um pouco melhor do que eu imaginava.”De olho em mercado bilionário, Gabriel Bortoleto investe em espaço interativo no Paddock da F1
A Itália mantém uma relação histórica com o automobilismo, refletida tanto na cultura quanto na relevância de suas equipes e pilotos. O primeiro campeão mundial de Fórmula 1, em 1950, foi Giuseppe Farina, e a Ferrari consolidou-se como símbolo dessa tradição ao longo das décadas.
Apesar disso, o país enfrentava um intervalo prolongado sem vitórias. Até a atual temporada, nenhum italiano havia vencido um Grande Prêmio desde 2006, quando Giancarlo Fisichella triunfou em Sepang.
No caso da Ferrari, o último título de construtores foi conquistado em 2008, enquanto a última vitória de um piloto italiano pela equipe ocorreu em 1985, com Michele Alboreto.
“Na Itália, a Ferrari é uma religião”, afirma Roberto Chinchero, comentarista de F1 da Sky Italia. A etapa de Monza, tradicionalmente marcada pelo apoio à Ferrari, pode expor uma divisão entre torcedores diante da ascensão de Antonelli. "Para a Itália, tê-lo é algo muito importante", acrescenta Chinchero.
A decisão da Mercedes de promover Antonelli ainda adolescente foi interpretada como um movimento de risco. Na época, ele tinha 17 anos, não possuía carteira de habilitação e ainda cursava o ensino médio.
A aposta foi sustentada pela avaliação de Gwen Lagrue, responsável pelo desenvolvimento de pilotos da equipe, que acompanhava o italiano desde sua contratação em 2017, após observá-lo competir em categorias de base aos 11 anos.
"O que ele fazia na pista era impressionante, mas eu fiquei ainda mais impressionado com o garoto em si", diz Lagrue. Ele acrescenta que a maturidade de Antonelli se destacava mesmo sendo tão jovem, pois ele conseguia lidar bem com as dificuldades dentro e fora das pistas.
A estreia oficial pela Mercedes ocorreu em 2024, em Monza. Durante um treino livre, Antonelli perdeu o controle do carro e colidiu com o muro de pneus após uma volta inicial. Mesmo com o incidente, a equipe confirmou sua contratação como piloto titular no dia seguinte.
Nesse contexto, a mudança coincidiu com a saída de Lewis Hamilton para a Ferrari. O piloto britânico, que construiu sua trajetória de títulos na Mercedes, optou por encerrar a carreira defendendo a equipe italiana, enquanto Antonelli assumia o espaço deixado por ele.
A temporada de estreia foi marcada por adaptação, com o italiano finalizando o campeonato na sétima posição. No ano seguinte, o desempenho evoluiu, impulsionado pelo carro da Mercedes e pelo conjunto híbrido, permitindo vitórias consecutivas na China e no Japão.
"Eu realmente queria trazer a Itália de volta ao topo e conseguimos", disse um emocionado Antonelli em uma entrevista na TV após sua primeira vitória.
A repercussão no país foi imediata. Após o primeiro triunfo, o jornal La Gazzetta dello Sport destacou o piloto em várias páginas. Com a segunda vitória, a cobertura aumentou, com "Kimi d'Italia" na capa.
Mesmo com projeções sobre um possível título mundial, Antonelli segue como o integrante mais jovem da Mercedes. George Russell, seu companheiro de equipe, é apontado como principal candidato ao campeonato, tanto internamente quanto por analistas. "George está muito mais preparado para se tornar campeão mundial do que Kimi, o que é um fato e é normal", diz Lagrue. “Ele tem apenas 19 anos, apenas um ano de experiência na Fórmula 1”, acrescenta Lagrue. “Ainda estamos lapidando esse diamante e há algumas coisas em que precisamos trabalhar.”
A avaliação também é compartilhada no ambiente familiar. “Temos que ser realistas”, disse Marco Antonelli, pai de Kimi e também ex-piloto, em entrevista à Sky Sports F1. “Kimi está no começo.”
A próxima disputa da Fórmula será no GP de Miami nesta sexta-feira, 1º de maio.