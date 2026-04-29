Quem é Kimi Antonelli, o jovem italiano que está conquistando o mundo da Fórmula 1?

Quando tinha 11 anos, Kimi Antonelli entrou no radar da Ferrari, que avaliava a possibilidade de o jovem se tornar o primeiro italiano desde os anos 1980 a vencer um Grande Prêmio pela equipe. A análise, no entanto, resultou em uma recusa baseada em um critério físico: sua altura foi considerada insuficiente.

A trajetória tomou outro rumo quando a Mercedes decidiu contratá-lo. Aos 19 anos, Antonelli passou a acumular marcas relevantes, tornando-se o mais jovem líder da história do Campeonato Mundial de Fórmula 1 após vencer duas das três primeiras corridas da temporada. Em março, com 1,73 m de altura, alcançou outro marco ao se tornar o primeiro italiano a vencer um Grande Prêmio em duas décadas.

"Aconteceu mais cedo do que eu imaginava", disse Toto Wolff, chefe da equipe Mercedes-AMG, em uma entrevista para a TV após o Grande Prêmio da China. "No ano passado, dissemos que seria um ano difícil, com muitos altos e baixos e erros. E então, de repente, na segunda corrida", completou Wolff. “Ele provavelmente é um pouco melhor do que eu imaginava.”

A Itália mantém uma relação histórica com o automobilismo, refletida tanto na cultura quanto na relevância de suas equipes e pilotos. O primeiro campeão mundial de Fórmula 1, em 1950, foi Giuseppe Farina, e a Ferrari consolidou-se como símbolo dessa tradição ao longo das décadas.

Apesar disso, o país enfrentava um intervalo prolongado sem vitórias. Até a atual temporada, nenhum italiano havia vencido um Grande Prêmio desde 2006, quando Giancarlo Fisichella triunfou em Sepang.

No caso da Ferrari, o último título de construtores foi conquistado em 2008, enquanto a última vitória de um piloto italiano pela equipe ocorreu em 1985, com Michele Alboreto.

“Na Itália, a Ferrari é uma religião”, afirma Roberto Chinchero, comentarista de F1 da Sky Italia. A etapa de Monza, tradicionalmente marcada pelo apoio à Ferrari, pode expor uma divisão entre torcedores diante da ascensão de Antonelli. "Para a Itália, tê-lo é algo muito importante", acrescenta Chinchero.

A decisão da Mercedes de promover Antonelli ainda adolescente foi interpretada como um movimento de risco. Na época, ele tinha 17 anos, não possuía carteira de habilitação e ainda cursava o ensino médio.

A aposta foi sustentada pela avaliação de Gwen Lagrue, responsável pelo desenvolvimento de pilotos da equipe, que acompanhava o italiano desde sua contratação em 2017, após observá-lo competir em categorias de base aos 11 anos.

"O que ele fazia na pista era impressionante, mas eu fiquei ainda mais impressionado com o garoto em si", diz Lagrue. Ele acrescenta que a maturidade de Antonelli se destacava mesmo sendo tão jovem, pois ele conseguia lidar bem com as dificuldades dentro e fora das pistas.

A estreia oficial pela Mercedes ocorreu em 2024, em Monza. Durante um treino livre, Antonelli perdeu o controle do carro e colidiu com o muro de pneus após uma volta inicial. Mesmo com o incidente, a equipe confirmou sua contratação como piloto titular no dia seguinte.

Nesse contexto, a mudança coincidiu com a saída de Lewis Hamilton para a Ferrari. O piloto britânico, que construiu sua trajetória de títulos na Mercedes, optou por encerrar a carreira defendendo a equipe italiana, enquanto Antonelli assumia o espaço deixado por ele.

A temporada de estreia foi marcada por adaptação, com o italiano finalizando o campeonato na sétima posição. No ano seguinte, o desempenho evoluiu, impulsionado pelo carro da Mercedes e pelo conjunto híbrido, permitindo vitórias consecutivas na China e no Japão.

"Eu realmente queria trazer a Itália de volta ao topo e conseguimos", disse um emocionado Antonelli em uma entrevista na TV após sua primeira vitória.

A repercussão no país foi imediata. Após o primeiro triunfo, o jornal La Gazzetta dello Sport destacou o piloto em várias páginas. Com a segunda vitória, a cobertura aumentou, com "Kimi d'Italia" na capa.

Mesmo com projeções sobre um possível título mundial, Antonelli segue como o integrante mais jovem da Mercedes. George Russell, seu companheiro de equipe, é apontado como principal candidato ao campeonato, tanto internamente quanto por analistas. "George está muito mais preparado para se tornar campeão mundial do que Kimi, o que é um fato e é normal", diz Lagrue. “Ele tem apenas 19 anos, apenas um ano de experiência na Fórmula 1”, acrescenta Lagrue. “Ainda estamos lapidando esse diamante e há algumas coisas em que precisamos trabalhar.”

A avaliação também é compartilhada no ambiente familiar. “Temos que ser realistas”, disse Marco Antonelli, pai de Kimi e também ex-piloto, em entrevista à Sky Sports F1. “Kimi está no começo.”

Quando será a próxima corrida da Fórmula 1?

A próxima disputa da Fórmula será no GP de Miami nesta sexta-feira, 1º de maio.