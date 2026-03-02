Quando é a final do Paulistão 2026? Veja datas, horários e onde será a decisão

A final do Campeonato Paulista já tem datas definidas. A decisão será disputada em dois jogos entre Palmeiras e Novorizontino, após vitória do Alviverde sobre o São Paulo por 2x1 e o time de Novo Horizonte eliminando o Corinthians por 1x0.

Onde será a final do Paulistão?

Com melhor campanha, o Novorizontino decide em casa a final do Campeonato Paulista. O primeiro duelo acontece na próxima quarta-feira,4, às 20h na Arena Crefisa Barueri, casa do Palmeiras nesse início de temporada. A volta será no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi no próximo domingo, 8, às 20h30, em Novo Horizonte.

Quando é a final do Paulistão 2026?

A final do Paulistão será realizada em dois confrontos:

Jogo de ida: quarta-feira, 4 de março, na Arena Crefisa Barueri

Jogo de volta: domingo, 8 de março, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte

As partidas definem o campeão estadual de 2026.

Como chegam Palmeiras e Novorizontino para a final

O Palmeiras chega embalado após eliminar o São Paulo por 2 a 1 na semifinal. O time comandado por Abel Ferreira alcança a sétima final consecutiva no Campeonato Paulista.

Já o Novorizontino surpreendeu ao avançar à final e busca o título inédito. A equipe já mostrou força no Estadual ao aplicar 4 a 0 sobre o próprio Palmeiras na fase de grupos, resultado que foi a maior derrota na era Abel Ferreira sob o comando do Verdão.

O que está em jogo na final do Paulistão

Para o Palmeiras, a decisão representa a chance de ampliar a hegemonia recente no Estadual. Para o Novorizontino, é a oportunidade de entrar para a história com uma conquista inédita.