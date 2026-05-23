Barcelona goleia Lyon e conquista a Champions feminina pela quarta vez

O Barcelona voltou ao topo da Europa neste sábado, 23, ao vencer o Lyon por 4 a 0, em Oslo, e conquistar o quarto título da Liga dos Campeões feminina.

A atacante Ewa Pajor foi o grande nome da final ao marcar os dois primeiros gols do clube catalão, aos 55 e 69 minutos. A polonesa terminou a competição como artilheira, com 11 gols.

Nos minutos finais, Salma Paralluelo ampliou a vantagem com dois gols, aos 90 e aos 90+3, transformando a vitória em goleada.

Rivalidade entre Barcelona e Lyon

O título recoloca o Barcelona no topo continental um ano após a derrota para o Arsenal na decisão anterior. A equipe espanhola consolida ainda mais sua hegemonia recente no futebol feminino europeu, com presença nas últimas seis finais da Champions e quatro títulos conquistados nesse período — em 2021, 2023, 2024 e agora em 2026.

O Lyon segue como maior campeão da história da competição, com oito títulos, mas não vence o torneio desde 2022.

A rivalidade entre Barcelona e Lyon se tornou uma das principais do futebol feminino europeu nos últimos anos. Desde 2019, os clubes disputaram quatro finais da Liga dos Campeões. O time francês venceu as decisões de 2019 e 2022, enquanto o Barcelona levou a melhor nas duas finais mais recentes.

*Com informações da AFP