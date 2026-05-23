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Qual vai ser o próximo jogo do Corinthians?

No compromisso mais recente, na última quinta-feira, o Corinthians ficou no empate por 1 a 1 com o Peñarol

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 23 de maio de 2026 às 10h22.

O Corinthians já tem data marcada para voltar a campo. O próximo compromisso da equipe será contra o Atlético Mineiro, neste domingo, às 18h30, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida é importante pois a equipe paulista busca por se recuperar na competição, já que está na 17ª colocação, abrinda a zona do rebaixamento.

Além deste confronto, o calendário corintiano segue intenso: poucos dias depois, o time encara o Platense, pela fase de grupos da Copa Libertadores, também em casa.

Como foi o jogo anterior do Corinthians

No compromisso mais recente, na última quinta-feira, o Corinthians ficou no empate por 1 a 1 com o Peñarol, fora de casa, pela Copa Libertadores. O ponto conquistado fora foi suficiente para garantir a classificação do time na primeira colocação do grupo para as oitavas de final da competição.

A atuação foi marcada por equilíbrio entre as equipes, com o Timão garantindo um ponto importante longe de São Paulo. Esse resultado manteve o time competitivo dentro do grupo da competição continental.

Antes disso, pelo Campeonato Brasileiro, a equipe vinha de uma derrota por 3 a 1 para o Botafogo,

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