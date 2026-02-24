Palmeiras x São Paulo: quando é a semifinal do Paulistão 2026?

Palmeiras e São Paulo entram em campo neste domingo, 1º de março, pela semifinal do Campeonato Paulista 2026. O clássico será disputado na Arena Barueri e definirá o segundo finalista da competição em jogo único.

O Palmeiras terminou a fase classificatória com 19 pontos — melhor campanha ao lado do Novorizontino —, o que lhe garante o mando de campo na semifinal. O São Paulo avançou na terceira colocação, com 16 pontos.

Assim como na outra semifinal, a pontuação acumulada pelas equipes continuará valendo após o jogo e será utilizada para definir o mandante da grande final, marcada para os dias 4 e 8 de março, segundo a Federação Paulista de Futebol.

Campeonato Paulista

O Campeonato Paulista é disputado em fases eliminatórias após uma fase classificatória em grupos. As semifinais desta edição são decididas em jogo único, com mando de campo para os times de melhor campanha na soma das fases.

A grande final será realizada em dois jogos. O Santos foi o único dos quatro grandes clubes eliminado nas quartas de final.

Que horas acontece o jogo Palmeiras x São Paulo?

Palmeiras e São Paulo se enfrentam às 20h30 (horário de Brasília), na Arena Barueri.