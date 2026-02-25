Palmeiras x Fluminense: que horas e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Palmeiras e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira, 25, às 21h30 (horário de Brasília), pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026.

A partida será disputada na Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP), e reúne duas equipes que estão na parte alta da tabela do Brasileirão.

O Palmeiras inicia a rodada na liderança, com sete pontos, enquanto o Fluminense aparece na terceira colocação, também com sete pontos, atrás nos critérios de desempate.

Onde assistir Palmeiras x Fluminense ao vivo?

O jogo terá transmissão ao vivo em:

TV aberta: Globo

Pay-per-view: Premiere

Qual é o horário de Palmeiras x Fluminense?

A partida começa às 21h30 (de Brasília), nesta quarta-feira, 25, válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2026.

Como chegam Palmeiras e Fluminense para o jogo?

O Palmeiras soma duas vitórias e um empate no Brasileirão. Na última rodada, venceu o Internacional por 3 a 1, no Beira-Rio. Antes disso, garantiu vaga na semifinal do Campeonato Paulista ao eliminar o Capivariano por 4 a 0.

O técnico Abel Ferreira não terá Paulinho, que está em transição física, nem Emiliano Martínez, lesionado.

O Fluminense também tem sete pontos e vem de vitória por 1 a 0 sobre o Vasco no Campeonato Carioca, resultado que garantiu vaga na final estadual. Pelo Brasileirão, o time busca manter a sequência na parte de cima da tabela.

O técnico Zubeldía não contará com Cano e Nonato, que estão no departamento médico, além de Canobbio, suspenso.

Prováveis escalações

Palmeiras - Técnico: Abel Ferreira

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício e Allan (Arias); Flaco López e Vitor Roque.

Fluminense - Técnico: Zubeldía

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Bernal, Martinelli e Lucho Acosta; Soteldo, John Kennedy e Serna.