Palmeiras x Fluminense: que horas e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Duelo da 4ª rodada será disputado na Arena Barueri, com transmissão na TV aberta e no pay-per-view

LIMA, PERU - AUGUST 14: Jose Lopez of Palmeiras celebrates with teammates after scoring the fourth goal of their team during the first leg of the CONMEBOL Libertadores Round of 16 match between Universitario and Palmeiras at Estadio Monumental U Marathon on August 14, 2025 in Lima, Peru. (Photo by Raul Sifuentes/Getty Images)

Vanessa Loiola
Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 05h30.

Palmeiras e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira, 25, às 21h30 (horário de Brasília), pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026.

A partida será disputada na Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP), e reúne duas equipes que estão na parte alta da tabela do Brasileirão.

O Palmeiras inicia a rodada na liderança, com sete pontos, enquanto o Fluminense aparece na terceira colocação, também com sete pontos, atrás nos critérios de desempate.

Onde assistir Palmeiras x Fluminense ao vivo?

O jogo terá transmissão ao vivo em:

  • TV aberta: Globo
  • Pay-per-view: Premiere

Qual é o horário de Palmeiras x Fluminense?

A partida começa às 21h30 (de Brasília), nesta quarta-feira, 25, válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2026.

Como chegam Palmeiras e Fluminense para o jogo?

O Palmeiras soma duas vitórias e um empate no Brasileirão. Na última rodada, venceu o Internacional por 3 a 1, no Beira-Rio. Antes disso, garantiu vaga na semifinal do Campeonato Paulista ao eliminar o Capivariano por 4 a 0.

O técnico Abel Ferreira não terá Paulinho, que está em transição física, nem Emiliano Martínez, lesionado.

O Fluminense também tem sete pontos e vem de vitória por 1 a 0 sobre o Vasco no Campeonato Carioca, resultado que garantiu vaga na final estadual. Pelo Brasileirão, o time busca manter a sequência na parte de cima da tabela.

O técnico Zubeldía não contará com Cano e Nonato, que estão no departamento médico, além de Canobbio, suspenso.

Prováveis escalações

Palmeiras - Técnico: Abel Ferreira
Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício e Allan (Arias); Flaco López e Vitor Roque.

Fluminense - Técnico: Zubeldía
Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Bernal, Martinelli e Lucho Acosta; Soteldo, John Kennedy e Serna.

