Esporte

Novorizontino x Palmeiras: onde assistir e horário pelo Campeonato Paulista

Partida entre Novorizontino x Palmeiras é válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 14h00.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

O Novorizontino e o Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira, 20, às 20h, no estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O jogo terá transmissão ao vivo na TNT e HBO Max.

Invicto na competição, o Palmeiras chega com 100% de aproveitamento após três vitórias consecutivas e ainda não sofreu gols, com destaque para o goleiro Carlos Miguel. No entanto, o ataque alviverde ainda busca maior efetividade, com apenas três gols marcados até o momento. O time ocupa a segunda colocação do grupo, atrás apenas do líder Red Bull Bragantino.

O Novorizontino aparece logo atrás, na terceira colocação, com seis pontos conquistados. Ambas as equipes estão, por enquanto, dentro da zona de classificação para a fase eliminatória do estadual.

Prováveis escalações de Novorizontino x Palmeiras

Novorizontino: Jordi; Alvariño, Eduardo Brock, Dantas e Mayk; Léo Naldi, Luís Oyama, Tavinho, Diego Galo e Rômulo; Robson.
Técnico: Enderson Moreira.

Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Murilo, Benedetti (Fuchs) e Jefté; Luis Pacheco, Larson e Raphael Veiga (Mauricio); Ramón Sosa, Riquelme Fillipi e Luighi (Bruno Rodrigues).
Técnico: Abel Ferreira.

Onde assistir ao vivo o jogo Novorizontino x Palmeiras hoje pelo Paulistão?

O jogo desta terça-feira, às 20h, entre Novorizontino e Palmeiras terá transmissão ao vivo na TNT e HBO Max.

Como assistir online o jogo Novorizontino x Palmeiras hoje?

Você pode assistir à partida online pelo streaming HBO Max.

Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogosPalmeiras

Mais de Esporte

Real Madrid x Monaco: onde assistir e horário pela Champions League

Jogos de hoje, terça-feira, 20 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

Brasil terá delegação recorde nas Olimpíadas de Inverno de 2026

Senegal pode perder a Copa do Mundo 2026? Entenda a polêmica com a Fifa

Mais na Exame

Pop

BBB 26: quem é Aline Campos, principal rival de Ana Paula Renault

Tecnologia

Recuo da Meta em realidade virtual é falso, diz Palmer Luckey, parceiro de Zuckerberg

Inteligência Artificial

ByteDance, dona do TikTok, entra na disputa da nuvem com IA e pressiona Alibaba

Mercados

Trump pode escolher novo presidente do Fed na próxima semana, diz Bessent