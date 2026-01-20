Novorizontino x Palmeiras: onde assistir e horário pelo Campeonato Paulista

Repórter
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 14h00.
O Novorizontino e o Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira, 20, às 20h, no estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O jogo terá transmissão ao vivo na TNT e HBO Max.
Invicto na competição, o Palmeiras chega com 100% de aproveitamento após três vitórias consecutivas e ainda não sofreu gols, com destaque para o goleiro Carlos Miguel. No entanto, o ataque alviverde ainda busca maior efetividade, com apenas três gols marcados até o momento. O time ocupa a segunda colocação do grupo, atrás apenas do líder Red Bull Bragantino.
O Novorizontino aparece logo atrás, na terceira colocação, com seis pontos conquistados. Ambas as equipes estão, por enquanto, dentro da zona de classificação para a fase eliminatória do estadual.
Novorizontino: Jordi; Alvariño, Eduardo Brock, Dantas e Mayk; Léo Naldi, Luís Oyama, Tavinho, Diego Galo e Rômulo; Robson.
Técnico: Enderson Moreira.
Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Murilo, Benedetti (Fuchs) e Jefté; Luis Pacheco, Larson e Raphael Veiga (Mauricio); Ramón Sosa, Riquelme Fillipi e Luighi (Bruno Rodrigues).
Técnico: Abel Ferreira.
Você pode assistir à partida online pelo streaming HBO Max.