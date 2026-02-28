Esporte

Novorizontino x Corinthians: onde assistir e horário pela semifinal do Campeonato Paulista

Partida entre Novorizontino e Corinthians vale vaga na final do Paulistão

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 08h00.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

O Novorizontino e Corinthians se enfrentam neste sábado, 28 de fevereiro, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, pela semifinal do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV, TNT e HBO Max.

A vaga na decisão será definida em jogo único. O Novorizontino terá o mando de campo por ter feito melhor campanha ao longo da competição. Em caso de empate no tempo regulamentar, a classificação será decidida nos pênaltis.

A final do Paulistão será disputada em partidas de ida e volta, marcadas para os dias 4 e 8 de março. O time com melhor campanha entre os finalistas fará o segundo jogo em casa.

O Corinthians busca confirmar o favoritismo e garantir presença em mais uma decisão estadual, enquanto o Novorizontino aposta na força como mandante para surpreender e chegar à final.

Onde assistir ao vivo o jogo do Novorizontino x Corinthians hoje pelo Campeonato Paulista?

O jogo deste sábado, às 20h30, entre Novorizontino e Corinthians terá transmissão ao vivo na Record, TNT e HBO Max, além da CazéTV no YouTube.

Como assistir online o jogo do Novorizontino x Corinthians hoje?

Você pode assistir à partida online pelo HBO Max e pela CazéTV, no YouTube.

Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Allan), André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Gui Negão.

Novorizontino: Jordi; Alvariño, Patrick, Dantas (Eduardo Brock) e Mayk; Léo Naldi, Luís Oyama e Rômulo; Tavinho, Christian Ortiz (Maykon) e Robson.

Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogosCorinthians
Próximo

Mais de Esporte

Leeds x Manchester City: onde assistir e horário pela Premier League

Barcelona x Villarreal: onde assistir e horário pela La Liga

Botafogo x Boavista: onde assistir e horário pela semifinal da Taça Rio

Jogos de hoje, sábado, 28 de fevereiro, onde assistir ao vivo e horários

Mais na Exame

Negócios

Um professor para 3 alunos: esta academia custa R$ 1 mil por mês e vai faturar R$ 70 milhões

Casual

Do iniciante ao maratonista: 5 lançamentos de tênis de corrida em 2026

Brasil

Argentina foi ainda mais ousada, diz Mendonça ao propor maioridade penal aos 16

Mundo

Como Singapura ficou tão rica?