Novorizontino x Corinthians: onde assistir e horário pela semifinal do Campeonato Paulista

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 08h00.
O Novorizontino e Corinthians se enfrentam neste sábado, 28 de fevereiro, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, pela semifinal do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV, TNT e HBO Max.
A vaga na decisão será definida em jogo único. O Novorizontino terá o mando de campo por ter feito melhor campanha ao longo da competição. Em caso de empate no tempo regulamentar, a classificação será decidida nos pênaltis.
A final do Paulistão será disputada em partidas de ida e volta, marcadas para os dias 4 e 8 de março. O time com melhor campanha entre os finalistas fará o segundo jogo em casa.
O Corinthians busca confirmar o favoritismo e garantir presença em mais uma decisão estadual, enquanto o Novorizontino aposta na força como mandante para surpreender e chegar à final.
O jogo deste sábado, às 20h30, entre Novorizontino e Corinthians terá transmissão ao vivo na Record, TNT e HBO Max, além da CazéTV no YouTube.
Você pode assistir à partida online pelo HBO Max e pela CazéTV, no YouTube.
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Allan), André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Gui Negão.
Novorizontino: Jordi; Alvariño, Patrick, Dantas (Eduardo Brock) e Mayk; Léo Naldi, Luís Oyama e Rômulo; Tavinho, Christian Ortiz (Maykon) e Robson.