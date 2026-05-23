Como saber se a figurinha da Copa do Mundo é falsa? Veja 4 sinais de alerta

Preço muito baixo, acabamento opaco e embalagem mais grossa estão entre os principais sinais de que uma figurinha do álbum oficial da Copa do Mundo de 2026 pode ser falsa, segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro.

As orientações foram divulgadas após agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial, a DRCPIM, apreenderem 200 mil figurinhas falsificadas na quinta-feira, 21.

O material foi encontrado no compartimento de carga de um ônibus em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e seria distribuído na capital fluminense e em cidades da Região Metropolitana.

Preço abaixo do mercado

O primeiro alerta é o valor. Segundo o delegado Victor Tutman, as figurinhas oficiais têm preço tabelado pela editora.

Pacotes vendidos por valores muito abaixo do mercado devem levantar suspeita.

Na apreensão, a polícia encontrou pacotes falsificados vendidos a partir de R$ 5.

Papel mais grosso e poroso

Outra diferença está no toque. As figurinhas falsas costumam ser feitas com papel mais poroso e mais grosso do que o usado nos produtos originais.

“Pelo tato já dá para perceber. O papel tem uma qualidade diferente, é mais poroso e mais grosso”, disse Tutman.

Menos brilho e resolução inferior

A aparência também ajuda a identificar a falsificação.

Segundo o delegado, os cards falsificados têm resolução inferior, aparência mais opaca e brilham menos do que as figurinhas originais.

“A resolução é inferior e a figurinha é mais opaca, brilha menos”, afirmou Tutman.

Embalagem diferente

A embalagem também pode denunciar a fraude.

Segundo a Polícia Civil, o pacote original tem mais textura, transparência e acabamento mais elaborado.

Já a embalagem falsificada apresenta composição mais simples, acabamento inferior e papel mais poroso e grosso.

O que fazer ao desconfiar

Consumidores devem desconfiar de ofertas muito baratas e observar o acabamento antes da compra.

As 200 mil figurinhas apreendidas passarão por perícia e depois serão inutilizadas.

A COPA NEM COMEÇOU E A POLÍCIA CIVIL JÁ DEU CARTÃO VERMELHO PRO CRIME! 🟥👊🚫 A Polícia Civil deteve a comercialização de aproximadamente 200 mil figurinhas falsificadas da Copa do Mundo FIFA de 2026. Além das figurinhas, milhares de camisas adulteradas da seleção brasileira… pic.twitter.com/fPJsMYSbl2 — Polícia Civil RJ (@PCERJ) May 22, 2026

A operação também encontrou milhares de camisas falsificadas da seleção brasileira.