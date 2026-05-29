Confira resultados dos sorteios das oitavas de final da Libertadores e Sul-Americana

Após o fim da fase de grupos da Libertadores e Sul-Americana, os clubes conheceram nesta sexta-feira, 29, os adversários das oitavas de final.

Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Mirassol e Cruzeiro são os brasileiros que avançaram na Libertadores. As equipes terminaram em primeiro ou segundo de seus grupos e garantiram a vaga para o mata-mata.

Dentre os principais destaques, está o Leão do Interior. O Mirassol, em sua primeira participação, fez história ao se classificar em um grupo que ainda tinha LDU, Lanús e Always Ready.

Já pela Sul-Americana, São Paulo, Botafogo e Atlético-MG garantiram a vaga direta para as oitavas de final, enquanto Santos, Grêmio, Red Bull Bragantino e Vasco terminaram na segunda posição e disputarão os playoffs com os terceiros colocados da Libertadores.

Os jogos das oitavas de final da Libertadores serão disputados entre os dias 11 e 20 de agosto. Já os playoffs da Sul-Americana acontecem entre os dias 21 e 28 de julho, logo após a pausa para a Copa do Mundo.

Veja os confrontos da Libertadores

Estudiantes de La Plata x Universidad Católica

Mirassol x LDU

Fluminense x Independiente Rivadavia

Deportes Tolima x Independiente Del Valle

Cruzeiro x Flamengo

Platense x Coquimbo Unido

Palmeiras x Cerro Porteño

Rosário Central x Corinthians

Veja os confrontos da Sul-Americana