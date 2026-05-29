Confira resultados dos sorteios das oitavas de final da Libertadores e Sul-Americana

Libertadores: campeonato terá confrontos de gigantes ((Foto de Wagner Meier/Getty Images) )
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Publicado em 29 de maio de 2026 às 12h37.
Última atualização em 29 de maio de 2026 às 12h50.
Após o fim da fase de grupos da Libertadores e Sul-Americana, os clubes conheceram nesta sexta-feira, 29, os adversários das oitavas de final.
Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Mirassol e Cruzeiro são os brasileiros que avançaram na Libertadores. As equipes terminaram em primeiro ou segundo de seus grupos e garantiram a vaga para o mata-mata.
Dentre os principais destaques, está o Leão do Interior. O Mirassol, em sua primeira participação, fez história ao se classificar em um grupo que ainda tinha LDU, Lanús e Always Ready.
Já pela Sul-Americana, São Paulo, Botafogo e Atlético-MG garantiram a vaga direta para as oitavas de final, enquanto Santos, Grêmio, Red Bull Bragantino e Vasco terminaram na segunda posição e disputarão os playoffs com os terceiros colocados da Libertadores.
Os jogos das oitavas de final da Libertadores serão disputados entre os dias 11 e 20 de agosto. Já os playoffs da Sul-Americana acontecem entre os dias 21 e 28 de julho, logo após a pausa para a Copa do Mundo.