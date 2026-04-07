Sul-Americana 2026: Qual o valor recebe o campeão do torneio?

A Copa Sul-Americana se consolidou nos últimos anos como a segunda competição mais importante do futebol sul-americano, atrás apenas da Libertadores, e também como uma fonte relevante de receita para os clubes do continente.

Para a edição de 2026, a Conmebol manteve o aumento gradual nas premiações, garantindo valores milionários para as equipes que participam do torneio. Na Libertadores, a entidade também aumentou os pagamentos, chegando a até R$ 1 bilhão pago aos participantes.

Quanto ganha o campeão da Sul-Americana

O campeão da Sul-Americana de 2026 receberá US$ 10 milhões pelo título, o equivalente a cerca de R$ 52 milhões, dependendo da cotação do dólar. O valor representa a principal quantia da premiação destinada ao vencedor da competição.

Além do prêmio final, os clubes também acumulam valores ao longo de toda a campanha.

Assim como na Libertadores, a Conmebol também mantém o modelo de bônus por vitória na fase de grupos, incentivando o desempenho dentro da competição, mesmo para as equipes que tenham menor nível técnico em comparação às demais.

Já nas fases eliminatórias, os valores aumentam a cada etapa, com premiações maiores para oitavas de final, quartas, semifinal e final.

Somando todos os valores recebidos durante o torneio, o clube que conquistar o título pode ultrapassar US$ 16 milhões (cerca de R$ 83 milhões) em premiação total ao longo da campanha.

Diferença para a Libertadores

Apesar do crescimento financeiro da Sul-Americana, a premiação ainda é bem menor do que a oferecida na Libertadores. Em 2026, o campeão da principal competição do continente recebe cerca de US$ 25 milhões (R$ 130,5 milhões) apenas pelo título.

Mesmo assim, a Sul-Americana segue ganhando importância no calendário do futebol sul-americano. Além do prêmio financeiro, o campeão garante vaga direta na Libertadores do ano seguinte e disputa a Recopa Sul-Americana contra o vencedor da Libertadores, o que pode aumentar ainda mais os valores de premiação na temporada.