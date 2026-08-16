'Estacionado' por 300 anos, navio de guerra revela como viviam marinheiros

Mais de três séculos após afundarem no Mar Báltico, dois navios militares suecos continuam oferecendo novas pistas sobre um dos principais conflitos da Europa no século XVIII. Pesquisadores recuperaram artefatos preservados nos destroços da fragata Postillion e do navio de transporte armado Cecilie, embarcações que naufragaram durante a Grande Guerra do Norte (1700–1721).

As descobertas foram divulgadas pelo Conselho Nacional do Patrimônio da Suécia, em parceria com o Vrak – Museu dos Naufrágios, responsável pelas pesquisas arqueológicas. Os objetos encontrados ajudam a compreender não apenas a estrutura dos navios, mas também como viviam e trabalhavam as tripulações da Marinha sueca.

O que foi encontrado nos navios?

Entre os materiais recuperados estão um sino de navio, um canhão de bronze, armas e diversos equipamentos utilizados pelos marinheiros. Segundo os arqueólogos, o canhão pode ser ainda mais antigo que as embarcações e ter sido capturado durante a Guerra dos Trinta Anos (1618–1648), permanecendo em uso por décadas antes do naufrágio.

Os pesquisadores acreditam que os objetos preservados podem revelar detalhes sobre o abastecimento dos navios, a organização das operações militares e a rotina dos tripulantes durante a guerra.

As peças estão sendo analisadas por especialistas em Schwerin, na Alemanha, enquanto as investigações arqueológicas continuam nos sítios submersos.

Como os destroços permaneceram preservados

Os dois navios afundaram durante o rigoroso inverno de 1714–1715, próximo à ilha de Rügen, atualmente território alemão. A hipótese é que as embarcações tenham encalhado antes de afundar, sem que houvesse uma grande operação de resgate da carga.

Esse cenário permitiu que muitos objetos permanecessem praticamente no mesmo lugar por mais de 300 anos.

Outro fator importante para a conservação foi o ambiente do Mar Báltico. Suas águas frias e com baixa salinidade reduzem a ação de organismos que normalmente degradam madeira e outros materiais orgânicos, favorecendo a preservação de naufrágios históricos.

Os destroços da fragata Postillion foram identificados em 2016 durante inspeções realizadas para a construção do gasoduto Nord Stream 2. Posteriormente, arqueólogos localizaram também os restos do Cecilie na mesma região.

Desde então, as embarcações vêm sendo estudadas por equipes de arqueologia marítima da Suécia, que ampliaram o número de objetos catalogados e reconstruíram parte da história dos dois navios.

A Grande Guerra do Norte colocou a Suécia contra uma coalizão formada por Rússia, Dinamarca-Noruega e Saxônia-Polônia-Lituânia pela disputa do controle do Mar Báltico. O conflito terminou em 1721, marcando o declínio da influência sueca na região e a consolidação da Rússia como potência no norte da Europa.