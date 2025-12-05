Copa do Mundo 2026: veja como ficaram os 12 grupos

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2026 iniciou nesta sexta-feira, 5. A partir dos resultados, serão definidos os grupos que se enfrentaram durante a primeira fase do torneio, que terá 48 seleções pela primeira vez na história.

A cerimônia aconteceu em Washington DC, no Kennedy Center, às 14h do horário de Brasília.

Confira abaixo a lista completa dos doze grupos e quais seleções estão em cada um deles.

Grupo A

México

Coreia do Sul

África do Sul

Repescagem Europeia D (Dinamarca, Macedônia do Norte, Tchéquia ou Irlanda)

Grupo B

Canadá

Suíça

Catar

Repescagem Europeia A (País de Gales, Itália, Bósnia ou Irlanda do Norte)

Grupo C

Brasil

Marrocos

Escócia

Haiti

Grupo D

Estados Unidos

Austrália

Paraguai

Repescagem Europeia C (Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo)

Grupo E

Alemanha

Equador

Costa do Marfim

Curaçao

Grupo F

Holanda

Japão

Tunísia

Repescagem da Europa B (Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia)

Grupo G

Bélgica

Irã

Egito

Nova Zelândia

Grupo H

Espanha

Uruguai

Arábia Saudita

Cabo Verde

Grupo I

França

Senegal

Noruega

Repescagem Mundial 2 (Iraque, Bolívia ou Suriname)

Grupo J

Argentina

Áustria

Argélia

Jordânia

Grupo K

Portugal

Colômbia

Uzbequistão

Repescagem Mundial ( RD Congo, Jamaica ou Nova Caledônia)

Grupo L

Inglaterra

Croácia

Panamá

Gana

Como funcionou o sorteio?

As 48 seleções foram divididas em quatro potes.

Os países-sede estiveram no Pote 1, junto das nove seleções mais bem colocadas no ranking da Fifa: Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha. Cada anfitrião teve uma bola de cor distinta para garantir posições específicas: México (A1, verde), Canadá (B1, vermelha) e Estados Unidos (D1, azul). As demais equipes do Pote 1 ocuparam automaticamente a posição 1 do grupo sorteado.

O Pote 2 reuniu Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália. Já o Pote 3 foi formado por Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul. No Pote 4 estiveram Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia e os seis vencedores dos playoffs intercontinentais — quatro da UEFA e dois de outras confederações.

O sorteio seguiu a regra de evitar que seleções da mesma confederação ficassem no mesmo grupo, com exceção da Europa, que teve 16 representantes para apenas 12 grupos. Assim, quatro grupos tiveram duas equipes europeias. Para equilibrar o chaveamento, Espanha e Argentina foram sorteadas para grupos com trajetórias opostas, assim como França e Inglaterra, garantindo que as seleções mais bem ranqueadas só puderam se enfrentar na final, caso avançassem.

Repescagem e vagas restantes

Das 48 vagas para a Copa, seis ainda não foram preenchidas.

Quatro delas virão da repescagem disputada por Albânia, Bósnia e Herzegovina, Dinamarca, Itália, Kosovo, Irlanda do Norte, Macedônia do Norte, Polônia, República da Irlanda, Romênia, Eslováquia, Suécia, Turquia, Ucrânia, País de Gales e Tchéquia.

As outras duas vagas serão definidas entre seis times no Torneio Classificatório da Fifa, que conta com Bolívia, Iraque, Congo, Nova Caledônia, Jamaica e Suriname.