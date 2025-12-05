Copa do Mundo 2026: veja como ficaram os 12 grupos

Copa do Mundo: Brasil ficou no grupo C (FIFA/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 16h17.
Última atualização em 5 de dezembro de 2025 às 16h26.
O sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2026 iniciou nesta sexta-feira, 5. A partir dos resultados, serão definidos os grupos que se enfrentaram durante a primeira fase do torneio, que terá 48 seleções pela primeira vez na história.
A cerimônia aconteceu em Washington DC, no Kennedy Center, às 14h do horário de Brasília.
Confira abaixo a lista completa dos doze grupos e quais seleções estão em cada um deles.
As 48 seleções foram divididas em quatro potes.
Os países-sede estiveram no Pote 1, junto das nove seleções mais bem colocadas no ranking da Fifa: Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha. Cada anfitrião teve uma bola de cor distinta para garantir posições específicas: México (A1, verde), Canadá (B1, vermelha) e Estados Unidos (D1, azul). As demais equipes do Pote 1 ocuparam automaticamente a posição 1 do grupo sorteado.
O Pote 2 reuniu Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália. Já o Pote 3 foi formado por Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul. No Pote 4 estiveram Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia e os seis vencedores dos playoffs intercontinentais — quatro da UEFA e dois de outras confederações.
O sorteio seguiu a regra de evitar que seleções da mesma confederação ficassem no mesmo grupo, com exceção da Europa, que teve 16 representantes para apenas 12 grupos. Assim, quatro grupos tiveram duas equipes europeias. Para equilibrar o chaveamento, Espanha e Argentina foram sorteadas para grupos com trajetórias opostas, assim como França e Inglaterra, garantindo que as seleções mais bem ranqueadas só puderam se enfrentar na final, caso avançassem.
Das 48 vagas para a Copa, seis ainda não foram preenchidas.
Quatro delas virão da repescagem disputada por Albânia, Bósnia e Herzegovina, Dinamarca, Itália, Kosovo, Irlanda do Norte, Macedônia do Norte, Polônia, República da Irlanda, Romênia, Eslováquia, Suécia, Turquia, Ucrânia, País de Gales e Tchéquia.
As outras duas vagas serão definidas entre seis times no Torneio Classificatório da Fifa, que conta com Bolívia, Iraque, Congo, Nova Caledônia, Jamaica e Suriname.