Suécia x Tunísia: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Suécia e Tunísia, apontando cenário equilibrado com leve favoritismo sueco no jogo do dia 14 de junho, pelo Grupo F.

Em termos gerais, a Suécia aparece com 40,9% de chance de vitória contra 32,6% da Tunísia, enquanto o empate tem 26,5% de probabilidade.

O que o modelo projeta

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é empate por 1 a 1, com 12,3% de probabilidade. Em seguida aparecem vitória sueca por 1 a 0 com 10,7%, vitória tunisiana por 0 a 1 com 9,6%, empate por 0 a 0 com 8,2% e vitória sueca por 2 a 1 com 8,3%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.