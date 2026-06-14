Brasil x Argentina: horário e onde assistir ao jogo da VNL masculina 2026

Repórter
Publicado em 14 de junho de 2026 às 06h01.
A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei enfrenta a Argentina neste domingo, 14, pela quarta rodada da primeira semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026.
A partida será disputada no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, que recebe os confrontos da etapa inicial da competição. O duelo marca o encerramento da primeira semana da seleção brasileira no torneio.
Após os jogos contra Irã, Bélgica e Sérvia, a equipe comandada por Bernardinho fecha sua participação em casa diante de uma das principais seleções da América do Sul.
O jogo será disputado neste domingo, 14, às 18h (horário de Brasília).
A partida terá transmissão ao vivo pelo sportv e pela plataforma VBTV, streaming oficial da Volleyball World.
Pela segunda vez desde a criação do torneio, a VNL masculina será disputada por 18 seleções. Na primeira fase, cada equipe realiza 12 partidas ao longo de três semanas em sistema de pontos corridos.
Ao fim da etapa classificatória, os oito melhores avançam para a fase final, disputada em formato eliminatório.
A sede do mata-mata será a China, que já tem vaga garantida nas quartas de final por ser o país anfitrião.
A fase final da VNL masculina 2026 será disputada em Ningbo, na China.
As quartas de final estão programadas para os dias 29 e 30 de julho. As semifinais serão disputadas em 1º de agosto.A decisão do terceiro lugar e a final estão marcadas para 2 de agosto.