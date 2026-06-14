Brasil x Argentina: horário e onde assistir ao jogo da VNL masculina 2026

A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei enfrenta a Argentina neste domingo, 14, pela quarta rodada da primeira semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026.

A partida será disputada no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, que recebe os confrontos da etapa inicial da competição. O duelo marca o encerramento da primeira semana da seleção brasileira no torneio.

Após os jogos contra Irã, Bélgica e Sérvia, a equipe comandada por Bernardinho fecha sua participação em casa diante de uma das principais seleções da América do Sul.

Que horas é o jogo do Brasil x Argentina na VNL masculina 2026?

O jogo será disputado neste domingo, 14, às 18h (horário de Brasília).

Onde assistir ao jogo de vôlei masculino do Brasil hoje?

A partida terá transmissão ao vivo pelo sportv e pela plataforma VBTV, streaming oficial da Volleyball World.

Como funciona a VNL masculina 2026?

Pela segunda vez desde a criação do torneio, a VNL masculina será disputada por 18 seleções. Na primeira fase, cada equipe realiza 12 partidas ao longo de três semanas em sistema de pontos corridos.

Ao fim da etapa classificatória, os oito melhores avançam para a fase final, disputada em formato eliminatório.

A sede do mata-mata será a China, que já tem vaga garantida nas quartas de final por ser o país anfitrião.

Calendário do Brasil na VNL masculina 2026

Semana 1 — Brasília (Brasil)

Brasil x Irã — 10 de junho, às 20h

Brasil x Bélgica — 11 de junho, às 20h

Brasil x Sérvia — 13 de junho, às 11h

Brasil x Argentina — 14 de junho, às 18h

Semana 2 — Liubliana (Eslovênia)

Brasil x Ucrânia — 24 de junho, às 11h30

Brasil x Itália — 26 de junho, às 15h

Brasil x Eslovênia — 27 de junho, às 15h30

Brasil x Canadá — 28 de junho, às 11h30

Semana 3 — Chicago (Estados Unidos)

Brasil x França — 15 de julho, às 18h

Brasil x Estados Unidos — 16 de julho, às 22h

Brasil x Polônia — 17 de julho, às 22h

China x Brasil — 19 de julho, às 14h

Quando será a fase final da VNL masculina 2026?

A fase final da VNL masculina 2026 será disputada em Ningbo, na China.

As quartas de final estão programadas para os dias 29 e 30 de julho. As semifinais serão disputadas em 1º de agosto.

A decisão do terceiro lugar e a final estão marcadas para 2 de agosto.