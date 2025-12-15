Flamengo x PSG: qual é o horário da final da Copa Intercontinental?

Está definida a decisão da Copa Intercontinental da Fifa de 2025. Paris Saint-Germain (PSG) e Flamengo se enfrentam na próxima quarta-feira, 17, às 14h (horário de Brasília), no Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, no Catar.

O duelo reúne os atuais campeões da Liga dos Campeões da Europa e da Conmebol Libertadores.

A final terá transmissão da TV Globo, SporTV, GE TVe CazéTV.

O Flamengo garantiu vaga na decisão ao vencer o Pyramids, do Egito, na semifinal disputada neste sábado, 13. Antes disso, o time rubro-negro havia superado o Cruz Azul, do México, na fase inicial do torneio. Atual campeão da Libertadores, o clube carioca busca um título mundial inédito sob o novo formato da competição.

A partida que marcou o próximo jogo do Flamengo vs PSG foi decidida por gols de Leo Pereira e Danilo.

Já o PSG chega diretamente à final por ser o campeão europeu. Desde a reformulação promovida pela Fifa, os vencedores da Champions League entram apenas na decisão, sem disputar fases anteriores. Em 2024, o Real Madrid foi o primeiro campeão nesse modelo.

Antes de viajar ao Catar, o time francês ainda cumpre compromisso pela Ligue 1, contra o Metz. Para a partida, o técnico Luis Enrique optou por escalar uma equipe alternativa, preservando titulares para a decisão intercontinental.

O Estádio Ahmad Bin Ali, palco da final, foi uma das sedes da Copa do Mundo de 2022 e tem capacidade para cerca de 44 mil torcedores. A escolha reforça a estratégia da Fifa de manter grandes eventos no Oriente Médio, região que tem concentrado finais e torneios internacionais nos últimos anos.

Além do prestígio de conquistar o título mundial intercontinental, o Flamengo e o PSG disputam uma premiação significativa. De acordo com informações de balanços financeiros da Fifa e análises de mercado, no próximo jogo, o Flamengo pode receber US$ 4 milhões (aproximadamente R$ 21 milhões) apenas por avançar à final, com um adicional que pode chegar a US$ 5 milhões (cerca de R$ 27,2 milhões) caso conquiste o troféu.

Expectativas para a final Flamengo vs PSG

A partida Flamengo vs PSG promete forte duelo tático entre os estilos brasileiros e europeus. O Flamengo, comandado por Filipe Luís, busca um título internacional que consolide seu momento de destaque no futebol sul-americano e global, enquanto o PSG, treinado por Luis Enrique, tenta ampliar seu repertório de conquistas em competições intercontinentais — uma dimensão ainda ausente em seu currículo de troféus europeus.

O próximo jogo do Flamengo no Catar também ocorre em um ano em que a atenção do futebol global já se volta às competições de 2026, com o Mundial de Clubes expandido e a Copa do Mundo FIFA 2026 se aproximando.