Flamengo vence Pyramids e vai pegar PSG na final

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 15h53.

O Flamengo garantiu sua vaga na final da Copa Intercontinental ao vencer o Pyramids por 2 a 0 neste sábado, 13, no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, Catar.

Com a vitória, a equipe de Filipe Luís agora se prepara para enfrentar o PSG, no dia 17 de dezembro, pela grande decisão.

Em um jogo disputado, o Flamengo dominou a maior parte das ações e não deu chances para o time egípcio. A partida foi decidida por gols de Leo Pereira e Danilo.

O time brasileiro, que havia superado o Cruz Azul nas quartas de final com um gol de Arrascaeta.

Agora, o título será decidido entre o time rubro-negro e o Paris Saint-Germain (PSG), atual campeão da Champions League.

A final, marcada para o dia 17 de dezembro, será transmitida ao vivo pelos canais Globo, ge tv, Sportv e CazéTV.

