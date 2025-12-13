Como a 'marca' Flamengo está se espalhando pelo planeta

Depois de passar pelo Cruz Azul, do México, o Flamengo encara neste sábado, 13, o Pyramids, do Egito, pela Copa Intercontinental. Os bons resultados não ficam apenas dentro de campo. Significam a internacionalização da marca do time mais popular do Brasil.

Um dos motivos está ligado diretamente à exposição do nome do clube com a disputa em dois Mundiais organizados pela Fifa no mesmo ano. Entre junho e julho, a equipe foi uma das representantes do país na primeira Copa do Mundo de Clubes e esteve em duelos que repercutiram bastante na Europa, casos dos confrontos diante de Chelsea e Bayern de Munique.

"Num cenário em que marcas competem cada vez mais por retenção, a lógica é: atenção, frequência e relevância viraram moedas fundamentais. E o Flamengo tem conseguido avançar nesse jogo ao combinar ativos raros, como um elenco com nomes reconhecidos internacionalmente, com palcos globais que naturalmente puxam interesse, como as competições da Fifa. Isso amplia o número e a qualidade dos pontos de contato do clube com o mundo e acelera, na prática, o processo de internacionalização da marca. Além disso, ter atletas com diferentes nacionalidades ajuda a abrir portas em novos mercados e a atrair públicos que, sem esse vínculo direto, dificilmente estariam próximos do Flamengo", analisa Luiz Guilherme, Diretor de Clubes e Negócios da Agência End to End.

"A internacionalização de clubes brasileiros, via redes sociais, fan fests ou ativações, é um movimento importante para a expansão dessas marcas. Além de fortalecer o vínculo com torcedores residentes em outros países, aumentam a visibilidade em mercados estratégicos, podendo capturar a atenção e angariar fãs de outras nacionalidades, muitos com potencial financeiro. Também é uma oportunidade para aumentar as ações com patrocinadores, ampliando a visibilidade das marcas. Isso sem falar na possibilidade de aumentar audiência e engajamento por meio de parcerias com influenciadores torcedores, que criam uma conexão direta com os fãs no Brasil acompanhando tudo pelas redes sociais", aponta Thales Rangel Mafia, Gerente de Marketing da Multimarcas Consórcios.

Sucesso nas buscas

Nos meses em que a Copa de Clubes aconteceu, o Google Trends apontou um aumento de mais de 800% na busca pelo termo “Brazilian League” em todos os continentes, com exceção da América do Sul.

Para especialistas, os números reforçam que o Brasil saiu fortalecido tanto dentro de campo quanto fora de campo em razão da exposição e boa participação dos clubes brasileiros na disputa. O Fluminense chegou até a fase semifinal.

"A performance dos clubes brasileiros despertou curiosidade internacional que se traduziu em dados concretos como o aumento nas buscas. Esse é um momento valioso para entender que a internacionalização de uma liga começa com bons resultados em campo, mas só se sustenta com estratégia de marca, presença digital e narrativa consistente para públicos de fora", avalia Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

"É um momento crucial para o Flamengo e os clubes que estão disputando esses torneios ampliarem presença digital em outras línguas, fazer uma leitura do crescimento de suas redes por território e, a partir deste dado, buscar uma forma de internacionalizar a marca", diz Renê Salviano, CEO da Heatmap, agência especializada em patrocínios e ativações no esporte.

Elenco estrelado

Outro fator importante que leva o Flamengo às páginas internacionais está em seu elenco. Além das conquistas, o time conta com nomes de peso que foram destaque no futebol europeu, casos principais de Jorginho, Danilo, Alex Sandro, Samuel Lino, Emerson Royal e Saúl. O próprio técnico Filipe Luís também ganha destaque, já que é considerado um dos principais laterais-esquerdo da história do Atlético de Madrid.

"Ganhar o respeito de torcedores e analistas internacionais é talvez o maior valor de marca possível de se obter ao participar de dois Mundiais, em especial pela representatividade da primeira Copa do Mundo de Clubes. A reputação do que é feito em campo transcende qualquer tipo de narrativa, pois cria o valor nas pessoas que realmente se importam com a essência do jogo. A missão principal é fazer ações sólidas fora dele para amplificar a marca deixada nas pessoas", explica Alexandre Vasconcellos, especialista em mercado de patrocínios e gerente regional da Flashscore no Brasil.