Flamengo x Cruz Azul no Mundial: onde assistir, horário e escalação

Confira tudo sobre a estreia do Flamengo na Copa Intercontinental

Flamengo: como assistir o jogo do time no Mundial (Wagner Meier/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 13h55.

Nesta quarta-feira, 10, às 14h do horário de Brasília, o Flamengo faz sua estreia na Copa Intercontinental. O jogo acontece no estádio Ahmad bin Ali, no Catar.

Após vencer a Libertadores contra o Palmeiras, o rubro-negro enfrenta o Cruz Azul, do México, atual campeão da Champions League da Concacaf (Américas do Norte e Central).

O nome do duelo é "Derby das Américas", e o vencedor leva um troféu para casa. Quem ganhar a partida de hoje se classifica para a fase seguinte do Mundial de Clubes contra o Pyramids, do Egito, valendo uma vaga na decisão, diante do PSG, da França.

Veja a escalação do Flamengo:

  • Rossi;
  • Varela;
  • Léo Ortiz;
  • Léo Pereira;
  • Alex Sandro;
  • Pulgar;
  • Jorginho;
  • Carrascal;
  • Arrascaeta;
  • Samuel Lino;
  • Bruno Henrique.
  • Técnico: Filipe Luís

Veja a escalação do Cruz-Azul:

  • Andrés Gudiño;
  • Jorge Sánchez;
  • Willer Ditta;
  • Erik Lira;
  • Gonzalo Piovi;
  • Rodo Rotondi (Omar Campos);
  • Charly Rodríguez;
  • Jeremy Márquez;
  • José Paradela;
  • Nacho Rivero;
  • Gabriel Fernández;
  • Técnico: Nicolás Larcamón.

Onde assistir? 

A transmissão da partida é feita pelos canais da  TV Globo, Sportv, Ge TV, CazéTV e FIFA+.

