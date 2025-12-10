Flamengo x Cruz Azul no Mundial: onde assistir, horário e escalação

Nesta quarta-feira, 10, às 14h do horário de Brasília, o Flamengo faz sua estreia na Copa Intercontinental. O jogo acontece no estádio Ahmad bin Ali, no Catar.

Após vencer a Libertadores contra o Palmeiras, o rubro-negro enfrenta o Cruz Azul, do México, atual campeão da Champions League da Concacaf (Américas do Norte e Central).

O nome do duelo é "Derby das Américas", e o vencedor leva um troféu para casa. Quem ganhar a partida de hoje se classifica para a fase seguinte do Mundial de Clubes contra o Pyramids, do Egito, valendo uma vaga na decisão, diante do PSG, da França.