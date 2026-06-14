Parlamento japonês propõe mudanças na sucessão imperial por escassez de homens

O Parlamento do Japão apresentou nesta semana uma proposta para modificar as regras de sucessão imperial diante da escassez de homens jovens aptos a herdar o trono, mas a medida aprovada não inclui a possibilidade de uma imperatriz.

A Casa Imperial é governada por regras rígidas que permitem apenas que descendentes masculinos da linha da família imperial ascendam ao Trono do Crisântemo.

Isto significa que o futuro da Casa Imperial depende atualmente do príncipe Hisahito, de 19 anos, sobrinho do imperador Naruhito e o único homem jovem da família.

Os demais integrantes da família são mulheres ou homens de idade mais avançada. O mais jovem é justamente o pai de Hisahito e irmão do imperador, o príncipe herdeiro Akishino, de 60 anos.

Mudanças na tradição

Em uma tentativa de ampliar a minguante linha de sucessão, os legisladores apoiaram a modificação da Lei da Casa Imperial, em vigor desde 1947.

As propostas permitiriam que as mulheres mantivessem o status real mesmo após um casamento com alguém de fora da linhagem e que a família imperial adotasse parentes masculinos distantes.

O imperador Naruhito tem uma filha, a princesa Aiko, que, de acordo com a lei atual, deve deixar a família se decidir casar com alguém de fora do círculo imperial. Mesmo assim, a iniciativa não aborda a possibilidade de mulheres ascenderem ao trono, embora a ideia conte com amplo apoio popular.

"Diante de todas as opiniões divergentes, acreditamos que conseguimos produzir o melhor resultado possível", declarou o presidente da Câmara Baixa, Eisuke Mori, em entrevista coletiva antes de apresentar a proposta à primeira-ministra Sanae Takaichi.

O governo deverá agora redigir eventuais emendas e devolver o projeto ao Legislativo. Por sua vez, Mori também expressou o desejo de aprovar as mudanças antes de meados de julho.

Segundo a proposta, os homens adotados não seriam herdeiros, mas seus filhos poderiam ingressar na linha sucessória, disse Mori.

A família imperial tem atualmente 16 membros, mas apenas cinco são homens: o imperador de 66 anos e seu irmão, o príncipe Hisahito, o imperador emérito Akihito, de 92 anos, e seu irmão, de 90 anos.

Com informações da AFP