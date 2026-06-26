Esporte

Fase de grupos copa 2026

Qual foi o resultado do jogo do Japão na Copa do Mundo ontem?

Resultado em Dallas encerra a fase de grupos e redefine o destino de uma das seleções mais regulares da competição antes do duelo contra o Brasil

Japão: time enfrentará o Brasil na segunda, 29 (Paul Ellis / AFP/AFP)

Japão: time enfrentará o Brasil na segunda, 29 (Paul Ellis / AFP/AFP)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 26 de junho de 2026 às 06h45.

O Japão empatou em 1 a 1 com a Suécia nesta quinta-feira, 25, em Dallas, pela última rodada do Grupo F da Copa do Mundo de 2026 — e o resultado definiu o adversário do Brasil na segunda fase.

Com o empate, os japoneses terminaram em segundo lugar na chave, com cinco pontos, e cruzam o caminho da Seleção bBasileira na próxima segunda-feira, 29, às 14h, no horário de Brasília, no NRG Stadium, em Houston.

Para o Brasil, o sorteio da tabela trouxe um velho conhecido: o Japão é a maior vítima de Neymar com a camisa da seleção.

O camisa 10, que voltou a jogar na vitória sobre a Escócia após quase três anos afastado, marcou nove de seus gols pelo Brasil justamente contra os japoneses — em apenas cinco jogos, média de 1,8 por partida.

Como foi o jogo entre Japão e Suécia?

O primeiro tempo foi morno em Dallas, com poucas chances para os dois lados.

As emoções ficaram para a etapa final: Maeda abriu o placar para o Japão ao receber passe de Ueda e tocar na saída do goleiro.

A Suécia respondeu rápido, com Anthony Elanga, companheiro de Bruno Guimarães no Newcastle, que bateu colocado de fora da área para deixar tudo igual.

Nos acréscimos, a Suécia quase virou, e Isak apareceu livre na pequena área, mas o goleiro Suzuki fez uma defesa decisiva e garantiu o empate que manteve o Japão no caminho do Brasil. Os japoneses terminaram invictos na fase de grupos.

Por que o Japão é a maior vítima de Neymar?

Em cinco partidas contra o Japão ao longo da carreira, Neymar marcou nove vezes — mais do que contra qualquer outra seleção.

O auge desse retrospecto foi um amistoso em outubro de 2014, em Singapura, quando ele marcou os quatro gols da vitória por 4 a 0 sobre os japoneses, sua melhor marca individual em um único jogo pelo Brasil.

Depois do Japão, as maiores vítimas de Neymar são o Peru, com seis gols, e Estados Unidos e Bolívia, com cinco cada. Aos 34 anos, o atacante soma 79 gols pela seleção e deve começar o jogo contra o Japão no banco, como vem fazendo na Copa.

O histórico geral favorece o Brasil — mas com alerta

O retrospecto da seleção contra o Japão é amplamente favorável: são 11 vitórias, dois empates e apenas uma derrota em 14 confrontos, com 37 gols marcados contra oito sofridos.

As duas equipes não se enfrentavam em Copas do Mundo havia 20 anos.

O alerta, porém, vem do jogo mais recente entre as duas seleções. Em outubro de 2025, em amistoso disputado em Tóquio, o Brasil de Carlo Ancelotti chegou a abrir 2 a 0, mas sofreu a virada e perdeu por 3 a 2 — a primeira derrota da história da seleção para os japoneses, e a primeira vez que o time de Ancelotti levou a volta por cima após estar duas vezes à frente no placar.

Quando é o jogo entre Brasil e Japão?

A partida entre Brasil e Japão acontece na segunda-feira, 29 de junho, às 14h, no horário de Brasília, no NRG Stadium, em Houston, pela fase de 16 avos de final — a primeira etapa eliminatória do torneio.

A partir dela, qualquer derrota elimina. Será o início do caminho do Brasil na busca pelo hexacampeonato.

Onde assistir à Copa do Mundo?

Todos os jogos da Copa do Mundo de 2026 têm transmissão ao vivo da CazéTV, disponível gratuitamente no Disney+.

Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoJapãoSeleção Brasileira de Futebol

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