França, Espanha ou Argentina? Quando o Brasil pode encarar as 'favoritas' da Copa do Mundo

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Publicado em 25 de junho de 2026 às 15h09.
O Brasil confirmou a classificação para a segunda fase da Copa do Mundo de 2026 como líder do Grupo C e agora aguarda os confrontos do Grupo F para saber qual adversário enfrentará, com possibilidade de Japão, Holanda ou Suécia, enquanto o próximo jogo já tem data e horário definidos.
A Seleção enfrenta o segundo colocado da chave, posição que no momento pertence ao Japão. As partidas marcadas para as 20h desta quinta-feira definem a classificação final do grupo: Tunísia x Holanda e Japão x Suécia.
"Os três adversários são com muita qualidade. Holanda é mais experiente que Japão, mas o Japão, sobretudo antes da Copa, teve resultados muito bonitos nos amistosos. Suécia tem na frente muito potencial. A ver o que acontece", disse Carlo Ancelotti.
As classificações até o momento indicam nove seleções com posição já definida dentro de seus grupos, entre liderança, segundo ou terceiro lugar, o que impacta diretamente o chaveamento da competição. Entre essas seleções estão Alemanha e Argentina.
França e Noruega se enfrentam às 16h de sexta-feira pela liderança do Grupo I. Caso a classificação se mantenha, o Brasil pode enfrentar a Noruega nas oitavas e a França apenas em uma eventual final. Se a França perder a partida, passa a ter possibilidade de cruzamento já nas oitavas.
A Argentina integra o mesmo lado da chave do Brasil, o que permite um cruzamento em uma possível semifinal.
A Inglaterra lidera o Grupo L com quatro pontos, ao lado de Gana e Croácia, também com quatro pontos. Se avançar na liderança, pode cruzar com o Brasil nas quartas de final. Em caso de classificação em outras posições, o confronto ocorre apenas em uma eventual semifinal ou final.
A Espanha lidera o Grupo H com quatro pontos e enfrenta o Uruguai às 21h desta quinta-feira. Se avançar em primeiro, cruza com o Brasil apenas em uma eventual final. Em caso de segundo lugar, torna-se possível adversário em semifinal. Se ficar em terceiro, pode surgir no caminho nas quartas de final.
Portugal ocupa a segunda colocação do grupo K com quatro pontos e disputa a liderança contra a Colômbia, que soma seis pontos, em jogo marcado para sábado. Se avançar em segundo, encontra o Brasil apenas em uma eventual final. Caso alcance a liderança, passa a ser possível adversário na semifinal.
O Brasil entrará em campo na próxima segunda-feira, 29, às 14h (de Brasília), em Houston, no Texas (EUA), para dar início à fase de mata-mata da Copa do Mundo de 2026.
Líder do Grupo C, a seleção brasileira enfrentará o segundo colocado do Grupo F, posição atualmente ocupada pelo Japão.