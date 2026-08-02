Trump diz que negociações com Irã serão retomadas nesta segunda após adiar ataque

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 2, que as negociações com o Irã recomeçarão nesta segunda-feira, 2, após decidir adiar novos ataques militares contra a República Islâmica para tentar chegar a um acordo diplomático.

"Eles obviamente não querem ser atacados. Sabiam a dimensão do ataque porque o viram sendo preparado", disse Trump a jornalistas a bordo do avião presidencial Air Force One. "Agora, o que estamos fazendo é conversar com eles por meio de negociações. Isso começa amanhã à tarde."

Segundo a emissora Al Jazeera, Trump afirmou que Washington já mantém conversas com autoridades iranianas sobre os termos das negociações entre os dois países. De acordo com a rede, os encontros devem ocorrer na noite desta segunda-feira.

Até o momento, Trump não publicou novas informações sobre as negociações em seu perfil na rede social Truth Social.

O presidente americano havia anunciado anteriormente o cancelamento de um ataque militar planejado contra o Irã. A decisão foi comunicada em publicação na Truth Social, na qual afirmou que o governo iraniano e outros países do Oriente Médio pediram a suspensão da ofensiva porque, segundo ele, os termos de um acordo já estariam definidos.

O entendimento citado por Trump preveria a abertura imediata e total do Estreito de Ormuz e o fim da ameaça nuclear iraniana.

Na mesma publicação, o presidente afirmou que as Forças Armadas americanas estavam prontas para atacar a República Islâmica do Irã com níveis de força e poder militar não vistos desde a Segunda Guerra Mundial.

Trump disse ainda que Israel também suspenderia ataques contra o país e seus aliados. As forças americanas permanecem em alerta máximo para a retomada da ofensiva.

O que Washington diz e o que Teerã não confirmou

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, declarou que Teerã está ansioso por um acordo depois que ataques americanos degradaram suas defesas.

Até o momento, o governo iraniano não confirmou publicamente os termos descritos por Trump. Em pronunciamento anterior, Hasan Ghashghavi, representante do Comitê de Segurança Nacional iraniano, afirmou que a única opção aceitável para resolver o conflito em torno de Ormuz continuava sendo uma proposta apresentada pelo próprio Irã.

Mais cedo, a agência estatal iraniana IRNA informou que as negociações entre Irã e Omã para estabelecer um protocolo de navegação no Estreito de Ormuz estão em "fase final". O objetivo, segundo a agência, seria criar mecanismos para supervisionar e coordenar o tráfego marítimo e garantir a passagem segura de navios pela rota.

Segundo fonte da Casa Branca ouvida pela imprensa americana, a Arábia Saudita manifestou preocupação com a possibilidade de retaliação iraniana contra a infraestrutura energética do reino e de outros países do Golfo, caso os Estados Unidos atacassem instalações de energia no Irã.

O Departamento de Estado americano mantém alertas para cidadãos em Bahrein, Israel, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, com recomendação de se prepararem para cancelamentos de voos e fechamentos temporários de espaço aéreo.

Um ciclo que se repete desde março

O anúncio segue um padrão que se repetiu ao longo do ano: ultimato, prorrogação de prazo, ameaça de ataque e recuo diplomático.

Em 26 de março, Trump estendeu por dez dias o prazo dado ao Irã para responder a uma proposta sobre a reabertura do estreito. Em 6 de abril, afirmou que o país poderia ser aniquilado em uma noite e fixou novo prazo para o dia seguinte.

Em 7 de abril, anunciou um cessar-fogo de duas semanas após conversas com o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, e com o chefe do Exército paquistanês, Asim Munir. À época, disse ter recebido uma proposta de dez pontos de Teerã, considerada base viável para negociação.

Um acordo provisório foi firmado em junho. Ele passou a ser questionado depois que Trump anunciou, em 13 de julho, a cobrança de 20% sobre todas as cargas que trafegassem pelo estreito — medida que contrariou posição do próprio Rubio, que em 23 de junho afirmara que tal cobrança seria vedada pelo direito internacional.

O anúncio da taxa fez o Brent subir 4,22%, para US$ 79,22, e o WTI avançar 4,26%, para US$ 74,45.

Por que o estreito importa

O Estreito de Ormuz liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e concentra parte decisiva do comércio mundial de energia.

O fechamento da rota, no início do ano, retirou mais de 10 milhões de barris por dia do mercado — cerca de 13% da oferta normal, segundo o Banco de Compensações Internacionais (BIS). Nas crises do petróleo dos anos 1970, a perda foi de aproximadamente 8%.

O Brent subiu 67% em menos de duas semanas, até um pico intradiário de US$ 120. A liberação de 400 milhões de barris de reservas estratégicas pela Agência Internacional de Energia, a maior da história, cobriu apenas 20 dias do fluxo perdido.

Mais de 40 ativos de energia em nove países foram severamente danificados até o fim de março. No Catar, a capacidade de gás natural liquefeito caiu 17%, com recuperação plena estimada em até cinco anos.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) trabalha, em suas projeções de julho, com a premissa de reabertura do estreito a partir de meados do mês e normalização até março de 2027. O cenário prevê petróleo a US$ 89,27 o barril em 2026 e US$ 78,70 em 2027, com preços de energia cerca de 25% acima do nível anterior ao conflito.

Na América Latina, a gasolina no varejo já subiu 15% em razão do choque.