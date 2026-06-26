Esporte

Fase de grupos copa 2026

Qual foi o resultado do jogo da Holanda na Copa do Mundo ontem?

Com o resultado, os holandeses vão enfrentar o Marrocos, segundo colocado do Grupo C

Virgil van Dijk: Brasil e Holanda contam com jogos marcantes em Copas do Mundo (Foto de Paul ELLIS / AFP)

Virgil van Dijk: Brasil e Holanda contam com jogos marcantes em Copas do Mundo (Foto de Paul ELLIS / AFP)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 26 de junho de 2026 às 06h48.

A Holanda venceu a Tunísia por 3 a 1 na quinta-feira, 25, em Kansas City, pela última rodada do Grupo F da Copa do Mundo de 2026, e terminou a primeira fase na liderança da chave, com sete pontos.

Com o resultado, os holandeses vão enfrentar o Marrocos, segundo colocado do Grupo C, na fase de 16 avos de final, na segunda-feira, 29, às 22h, no horário de Brasília, em Monterrey, no México.

A primeira colocação livrou a Holanda de um cruzamento com o Brasil logo no início do mata-mata. Como a seleção brasileira terminou em primeiro no Grupo C, ela enfrenta o vice-líder do Grupo F — que acabou sendo o Japão, e não os holandeses.

Como foi o jogo da Holanda?

Diante da já eliminada Tunísia, a Holanda confirmou o favoritismo e construiu a vitória que assegurou a ponta da chave.

O triunfo por 3 a 1 garantiu os sete pontos que mantiveram os holandeses à frente do Japão, que empatou com a Suécia no outro jogo do grupo e ficou com a vice-liderança.

A Tunísia, por outro lado, encerrou sua participação na Copa sem somar pontos. A seleção africana havia sido goleada nas duas primeiras rodadas — 5 a 1 para a Suécia e 4 a 0 para o Japão — e chegou à rodada final já fora da competição, após a demissão do técnico Sabri Lamouchi, substituído pelo francês Hervé Renard.

Como ficou a classificação do Grupo F

  • Holanda — 7 pontos (líder, enfrenta o Marrocos)
  • Japão — 5 pontos (enfrenta o Brasil)
  • Suécia — 4 pontos (classificada como melhor terceiro)
  • Tunísia — 0 ponto (eliminada)

Com a definição da chave, o cruzamento do mata-mata ficou completo: a Holanda pega o Marrocos em Monterrey, e o Brasil enfrenta o Japão em Houston, ambos na segunda-feira, 29.

Quando é o jogo entre Holanda e Marrocos?

O confronto entre Holanda e Marrocos acontece na segunda-feira, 29 de junho, às 22h, no horário de Brasília, em Monterrey, no México, pela fase de 16 avos de final — a primeira etapa eliminatória da Copa. A partir dela, qualquer derrota elimina.

Caso Brasil e Holanda avancem em seus respectivos confrontos, as duas seleções só poderiam se reencontrar em fases mais adiantadas do torneio, já que estão em lados opostos do chaveamento.

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