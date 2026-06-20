Por que o Japão joga de azul se a bandeira do país é vermelha e branca?

Japão: uniforme de cor azul se tornou um dos símbolos mais conhecidos da seleção japonesa (Imagem gerada por IA/EXAME)
Redatora
Publicado em 20 de junho de 2026 às 08h05.
A seleção do Japão chama atenção de torcedores do mundo todo por disputar a Copa do Mundo usando uma camisa azul, cor que não aparece na bandeira do país. Formada por um círculo vermelho sobre fundo branco, a bandeira japonesa parece não ter relação com a cor adotada pela equipe nacional.
Ainda assim, a tonalidade se transformou em um dos maiores símbolos do futebol japonês e deu origem ao apelido "Samurai Blue", utilizado oficialmente pela Federação Japonesa de Futebol.
Embora não exista uma explicação oficial para a escolha, diferentes teorias ajudam a entender por que a seleção japonesa usa azul. Entre elas estão a influência do futebol universitário, campanhas históricas da equipe e interpretações simbólicas ligadas à geografia do arquipélago.
A explicação mais aceita remonta às primeiras décadas do século XX, quando o futebol ainda estava em fase de desenvolvimento no Japão.
Naquele período, muitos atletas convocados para representar o país vinham de universidades de Tóquio, algumas delas tradicionalmente associadas ao uso do azul em equipes esportivas. Como esses jogadores formavam a base das primeiras seleções nacionais, a tonalidade acabou sendo incorporada aos uniformes.
Com o passar do tempo, a escolha foi mantida e passou a integrar a identidade visual do futebol japonês.
Outro fator frequentemente citado está relacionado ao desempenho da equipe nos Jogos do Campeonato do Extremo Oriente de 1930.
Na competição disputada em Tóquio, o Japão obteve resultados expressivos vestindo azul. O bom desempenho fortaleceu a ligação entre a tonalidade e a equipe japonesa, contribuindo para sua permanência nos anos seguintes.
Também há quem associe a consolidação da cor às Eliminatórias da Copa do Mundo de 1954, primeira edição em que o país teve a oportunidade de disputar uma vaga após a Segunda Guerra Mundial.
Outra explicação popular sugere que o azul foi adotado para representar elementos naturais ligados ao Japão. Segundo essa interpretação, a tonalidade faria referência ao céu e ao oceano que cercam o arquipélago, criando uma conexão simbólica com a paisagem do país.
Apesar de bastante difundida entre torcedores e em publicações sobre a história da equipe, essa hipótese não possui confirmação oficial e costuma ser tratada como uma interpretação cultural construída ao longo das décadas.
A associação entre a seleção japonesa e o azul ganhou ainda mais força a partir dos anos 1990, período marcado pela profissionalização do futebol no país e pela criação da J-League.
Foi nesse contexto que a expressão "Samurai Blue" passou a ser utilizada para representar a equipe. O nome combina a imagem histórica dos samurais com características frequentemente associadas ao futebol japonês, como disciplina, organização, trabalho coletivo e perseverança.
Ao longo dos anos, o apelido se consolidou entre torcedores, imprensa e patrocinadores.
O Japão enfrenta a Tunísia na madrugada deste domingo, à 1h, pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo.